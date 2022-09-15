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Erdoğan’a hakaretten 305 çocuğa dava

2021 Adalet İstatistiklerine göre ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ten 33 bin 973 soruşturma açıldı. Erdoğan’ın seçildiği yıl 184 olan bu sayı 7 yılda 185 kat arttı. Dava açılanların 305’ini çocuklar oluşturdu.

Haber Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe - 11:58
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Adalet Bakanlığı 2021 istatistikleri ortaya koydu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaretten 305 çocuğa dava açıldı. Ağzını açana dava

Erdoğan’a hakaretten 305 çocuğa dava
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Adalet Bakanlığı’nın yayımladığı 2021 Yılı Adalet İstatistikleri, savcılıkların ve mahkemelerin üzerindeki iş yükünün her geçen gün arttığını ortaya koydu. İstatistiklere göre, Cumhurbaşkanı’na hakaret suçlamasıyla açılan soruşturma sayısındaki artış sürdü ve geçen yıl önceki yıldan daha fazla vatandaş yargı önüne çıktı.

Birgün Gazetesi’nden Hüseyin Şimyek’in haberine göre, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik her eleştiriyi davaya dönüştüren savcılar, geçen yıl “Cumhurbaşkanı’na hakaret” konulu 33 bin 973 soruşturma açtı. Bu soruşturmaların 12 bin 667’si hakkında takipsizlik kararı verildi.

305 ÇOCUĞA DAVA

9 bin 168 soruşturma daha sonra ceza davasına dönüştürüldü. 9 bin 327 soruşturmada yetkisizlik, sekizi hakkında görevsizlik, bin 954’ü hakkında birleştirme ve 849’ü hakkında da başka büroya aktarılması kararı verildi. Böylece Erdoğan'ın seçildiği 2014’te sadece 184 olan soruşturma sayısı yedi yılın sonunda 185 kat arttı. Dava açılanların 305’ini çocuklar oluşturdu.

Cumhuriyet Başsavcılıklarında cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlara yönelik soruşturmalarda da artış oldu. 2020’de bu soruşturmalardan 38 bini davaya dönüştü. 2021 yılında ise bu soruşturmaların 43 bini davaya dönüştü. Geçen yıl cinsel saldırı suçundan 9 bin 538, çocukların cinsel istismarı suçundan 16 bin 124, reşit olmayanla cinsel ilişki suçundan 993 ve cinsel taciz suçundan 16 bin 360 dava açıldı.

Adalet İstatistikleri, savcılıklarda biriken dosyaları da gözler önüne serdi. 2021 nüfusuna göre her 8,5 kişiye bir soruşturma düştü. Savcılıklara gelen dosyalardan 4 milyon 559 bin 689’ü yıl içerisinde karara bağlanırken 5 milyon 296 bin 953 dosya ise bu yıla devredildi.

Adalet İstatistiklerine göre, ceza mahkemelerine son on yılda gelen dosya sayısı yüzde 3,5, hukuk mahkemelerinde yüzde 54,8 ve idari yargı mahkemelerinde yüzde 9,8 arttı. Verilere göre, 2012 yılında ceza mahkemelerindeki dosya sayısı 3 milyon 180 binken 2021’de 3 milyon 290 bin oldu. 2012’de hukuk mahkemelerindeki dosya sayısı 2 milyon 797 binken 2021 yılında iki katından da fazla artarak 4 milyon 331 bine çıktı. İdari yargı mahkemelerinde 2012 yılında 533 bin olan dosya sayısı 533 binken 2021 yılında 585 bine ulaştı.

8,3 MİLYON YENİ İCRA

Adalet İstatistiklerinde, ekonomide yaşanan kötü gidişatın bir sonucu olan icra dosyalarındaki artış da kendisine yer buldu. Bu dosyaların 8 milyon 386 bin 474’ü yeni icra dosyalarından 23 milyon 782 bin 676 geçen yıllardan devreden dosyalardan oluştu.

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Vatandaş Rıza
15.09.2022 12:30
Tayyip Baştan çoluk çocukla uğraşmaz. Bunlar para göz avukatların işi.  
 
Asker
15.09.2022 12:18
Ülkede ADALET varmış!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  
 
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