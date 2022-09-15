Erdoğan'ın övdüğü sistem çöktü. 23,5 milyon lira harcanmıştı

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan Erdoğan dün yaptığı yurt açılışında yatak sayısını artırmayla övündü. Fakat Erdoğan’ın övündüğü bu sistem resmen çöktü.

Birgün’den İsmail Arı’nın haberine göre, Erdoğan 2014 yılında, “Eskiden yurtlarımız ranza sistemiydi, şimdi karyola sistemi” ifadelerini kullanarak Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı öğrenci yurtlarında ranza sistemine son verdiklerini duyurmuştu. Hatta Erdoğan geçen yıl da "Yurt sorunu diye bir şey söz konusu değil" demişti.

23 MİLYON LİRA HARCANDI

Şimdi de bazaları ranzaya dönüştürme aparatına 23,5 milyon lira harcandığı ortaya çıktı.

Üniversitelerin açılmasına az bir süre kalmışken öğrenciler, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da barınma sorunuyla baş başa. KYK yurtlarının kapasitesi yetersiz, milyonlarca öğrenci ya oldukça pahalı olan özel yurtlara mahkûm ediliyor ya da uçuk kiralar istenen evlere. Bu tablo karşısından Gençlik ve Spor Bakanlığı, KYK yurtlarının kapasitesini artırmak için ranza sistemine geri dönüyor.

Bakanlık son 2 ayda, Sakarya, Samsun, Yalova, Kastamonu, Isparta, İzmir, Urfa ve Bilecik’teki KYK yurtlarındaki bazaları “ranzaya dönüştürme aparatı” almak için çok sayıda ihale düzenledi. Bu ihalelerle bazaları ranzaya dönüştürme aparatı alımı için kamunun kasasından 23 milyon 525 bin TL harcandı.

YENİ YURTLAR İÇİN DE RANZA SATIN ALINDI

Ayrıca Bakanlık İstanbul’da yeni açılacak yurtlar için de baza değil ranza satın aldı. Bakanlığın ranza satın aldığı İstanbul’daki KYK yurtları ile harcanan paralar şu şekilde:

• Yıldız Teknik Üniversitesi Kampusunda açılacak olan Fatih Sultan Mehmet Kız Yurdu için ranza, dolap ve masa alım işi: 15 milyon 716 bin TL

• Vezneciler Kız Yurdu ve Bahçeköy Erkek Yurdu’na bazalı ranza alım işi: 4 milyon 246 bin TL.

• Çemberlitaş Kız Yurdu ve yeni açılacak olan Acıbadem Öğrenci Yurdu’na bazalı ranza alım işi: 3 milyon 935 bin TL.

• Vali Muammer Kız Yurdu’na bazalı ranza ve Mahmut Celalettin Ökten Kız Yurdu’na çalışma masası alım işi: 1 milyon 926 bin TL.

• Atatürk Öğrenci Yurdu yeni açılacak bloklara ranza, gardrop ve çalışma masası ile kitaplık alım işi: 9 milyon 374 bin TL.