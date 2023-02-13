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Adalet Bakanlığı'ndan yağma olaylarına dair tutuklama açıklaması

Adalet Bakanlığı, deprem felaketiyle birlikte başlayan hırsızlık ve yağma olaylarında 64 kişinin gözaltına alınarak 57 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 03:51
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Adalet Bakanlığı açıkladı. Hırsızlık ve yağma olaylarında 57 kişi tutuklandı

Adalet Bakanlığı'ndan yağma olaylarına dair tutuklama açıklaması
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Twitter hesabından yapılan paylaşımda, bölgeye görevlendirilen ilave personel sayısının bin 275, adli tıp görevlendirilmeleri için 323, CEKUT Arama Kurtarma timi personel sayısı 326 olduğu ifade edildi.

2 bin 146 depremzedenin ise Adalet Bakanlığı tesislerinde konakladığı bildirildi.

Hırsızlık ve yağma olaylarında ise; 75 vaka olduğu, 64 kişinin gözaltına alındığı ve 57 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Öte yandan, depremde yıkılan binalarla ilgili 134 kişi hakkında işlem yapıldığı, 7 kişinin gözaltına alındığı ve 3 kişinin tutuklandığı açıklandı.  (DHA)

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