Adalet Bakanlığı depremzedeler için AİHM'e mektup gönderdi

Adalet Bakanlığı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) gönderdiği mektupta, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlerin AİHM'e yaptıkları ve yapacakları başvurularda mağduriyet yaşanmaması için sürelerin askıya alınması çağrısında bulundu.

Alınan bilgiye göre, Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkanı Hacı Ali Açıkgül, AİHM Yazı İşleri Müdürü Marialena Tsirli'ye mektup gönderdi. Açıkgül, mektubun ayrıca AİHM Başkanı Siofra O'Leary ve AİHM İkinci Bölüm Başkanı Arnfinn Bardsen'e sunulmasını istedi.

Türkiye'de 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli iki ayrı depremin yaşandığı hatırlatılan mektupta, bu depremlerin 10 ilde yıkıma sebebiyet verdiği ve yaklaşık 13,5 milyon kişinin depremlerden etkilendiği aktarıldı.

Mektupta, Türkiye'nin ulusal mevzuat ve uluslararası yükümlülükleri doğrultusunda, yasaların öngördüğü şekilde gerekli tedbirleri aldığı vurgulandı.

Depremler sonrasında 10 il için 3 ay süreyle Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edildiği bildirilen mektupta, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, 10 Şubat 2023 tarihinde, ulusun yaşamını tehdit eden felaket nedeniyle, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri'ne, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 15. maddesi uyarınca, Olağanüstü Hal kapsamında alınacak tedbirlerin, durumun gerektirdiği ölçüde, sözleşmenin 4, 2, 8, 10, 11. maddeleri ve sözleşmeye Ek 1 No'lu Protokol'ün 1, 2. maddelerinde öngörülen yükümlülüklerden derogasyon içerebileceğini belirten bildirimi göndermiştir." ifadelerine yer verildi.

Yargı alanındaki tedbirlere yönelik 120 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin de 11 Şubat'ta Resmi Gazete'de yayımlandığı belirtilen mektupta, şunlar kaydedildi:

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, 15 Şubat 2023 tarihinde, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri'ne hitaben, bir önceki bildirimde atıfta bulunulan sözleşme maddelerine ek olarak, 120 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde öngörüldüğü üzere, yargı alanında alınacak tedbirlerin Sözleşme'nin 5. ve 6-1 maddelerinden derogasyon içerebileceğini belirten ek bir derogasyon bildiriminde bulunmuştur.

Söz konusu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile herhangi bir hak kaybına sebebiyet verilmemesi amacıyla adli işlemlere ilişkin tüm süreler, depremin meydana geldiği 6 Şubat 2023 tarihinden itibaren 10 ilde iki ay süreyle, diğer illerde ise belirli koşullarda bir ay süreyle durdurulmuştur. İki depremden etkilenen kişilerin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yaptıkları ve yapacakları başvurularda herhangi bir mağduriyet yaşamaması için mahkemenin de benzer şekilde süreleri askıya alması veya söz konusu başvurulara bu konuda esneklik sağlaması yerinde olacaktır."