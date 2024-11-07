Adaleti sosyal medyadan mı bekleyeceğiz?

Sosyal medya hesaplarına bakan herkes yine başka bir dehşetle güne başladı.

Sadece İstanbul Tuzla'da gerçekleşen bir şiddet olayı gibi görünse de, aslında bir cinayete teşebbüs olayı...

Olayda çocuk sokakta arkadaşlarıyla oynarken, düğün salonu çalışanı olan 19 yaşındaki A.K., 7 yaşındaki küçük Eymen'e sanki bir kum torbasına vurur gibi yumrukladıktan sonra, küçük Eymen'i yaklaşık 1,5 metre yükseklikteki çitin üzerinde taş zemine fırlatıyor. Küçük çocuk hareketsizce yatıyor ve arkadaşlarından bir kısmı korkudan kaçarken, birkaçı da arkadaşını bırakamıyor ve Eymen'i oradan almak istiyor. Fakat çocuk kuvveti ile Eymen'i oradan almak isteyen arkadaşları tüm güçleriyle uğraşsalar da, güçleri Eymen'i sürüklemenin ötesine gidemiyor.

Eymen hala baygın yatıyor...

Korkarak kaçan arkadaşları Eymen'in annesine koşarak gidiyor ve durumu anlatıyor. Anlattıkları ise sadece Eymen'in dayak yediği...

Anne telaşlanarak geldiğinde ise Eymen yaklaşık 10-15 dakika arasında baygın kalmış şekilde...

Televizyona konuşan anne hala olayın şokunu atlatamamış!

Eee, Eymen zaten bu travmadan dolayı büyük bir korku edinmiş: Sokağa çıkmaya korkuyor! "O adamla karşılaşmaktan korkuyorum." diyor.

Uzaktan sadece bir şiddet olayı gibi görünse de, sosyal medya devreye giriyor ve bu konuda yorumlar akmaya başlayınca ortak fikirler özetle; "Bu bir cinayete teşebbüstür.", "Bu adam tutuklanmalı." gibi söylemler ağır basıyor.

Ve 19 yaşındaki A.K. için 12 gün hapiste kalıp çıkması da konu alınınca, Eymen'în yaşadıklarını hazmedemeyen binlerce insan doğal olarak tepki gösteriyor.

Tepki gösterenlerden biri de Gülben Ergen...

Gülben o kadar sinirlenmiş ki bu yaşanılanlara, kendini tutamıyor ve aynen şu sözlerle bir paylaşım yapıyor:

"TUZLA’da 7 Yaşında Çocuğu Betona Çarparak Yere Vuran Ş... KİM?

Kim o dinsiz imansız kim????

Adı Soyadı ne?

Mesleği ne?"

Gülben Ergen'in ruh halini kim bilir kaç kişi yaşıyor?

Ve lütfen dikkat...

Cümlelerdeki artık dayanamama, bu tarz durumlara katlanamama duygusunu ve öfkeyi hissedebiliyor musunuz?

Ve tüm sosyal medya ayaklandıktan sonra akşam üzeri ajanslara bir haber daha düşüyor.

19 yaşındaki zanlı için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, harekete geçerek tutuklama kararı alıyor.

Karar şu şekilde;

"İstanbul’da çocuğa şiddet uygulayan şüpheli şahıs hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarılmıştır.

İstanbul’un Tuzla ilçesindeki bir alışveriş merkezinin otoparkında oyun oynayan çocuğa şiddet uygulayan şüpheli A.K, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 09.10.2024 tarihinde “Kasten Yaralama” suçundan tutuklanmıştır.

Ayrıca kamu davası da açılan şüpheli hakkında İstanbul Anadolu 42. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 21.10.2024 tarihinde adli kontrol hükümleri uygulanmıştır.

Olayla ilgili yeni görüntülerin ortaya çıkması üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından mahkeme kararına itiraz edilmiş olup şüpheli hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarılmıştır."

Bu kararla beraber 19 yaşındaki A.K. için tutuklama kararının çıkması sevindirici.

Peki bu konu sosyal medyaya yansımasaydı ne olacaktı?

Zarar verme potansiyeli ile aramızda bir yerlerde, ne zaman ve hangi talihsiz kurbana zarar verecekti?

Sosyal medya olmasa... Akıllara bir sürü soru işareti geliyor!