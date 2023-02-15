Adam otu bitkisi bağışıklık sistemini duvar gibi yapıyor

İnsanların rahatsızlıklarından kurtulmak için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan adamotu bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Adamotu bitkisi, bağışıklık sistemi ve vücut direnci üzerine de önemli etkileri bulunuyor.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ NEDİR?

Bağışıklık sistemi veya immün sistem, bir canlıdaki hastalıklara karşı savunma mekanizmasını oluşturan, patojenleri ve tümör hücrelerini tanıyıp onları yok eden, vücudu yabancı ve zararlı maddelerden koruyan karmaşık bir sistemdir. Kısacası vücudu hastalıklara karşı koruyan bir savunma kalkanıdır.

ADAMOTU BİTKİSİNİN KULLANIM ŞEKLİ

Toz suyla karıştırılıp içilebileceği gibi merhem şeklinde haricen de sürülebilir.

ZARARI VAR MI?

Zehirli olduğundan dolayı doktor tavsiyesi olmadan kullanılmamalıdır.