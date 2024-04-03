Adana artık 2. Lig'de

1. Grup'ta ise Malatya Arguvanspor ve Tarsus İdman Yurdu'nun küme düşmeleri kesinleşti.

1. Grup'ta Aliağa Futbol, Mardin 1969'u deplasmanda 3-2 yenerek liderliğini korurken, 2. Grup'ta TPAO Batman Petrolspor, Sapanca Gençlikspor ile 0-0 berabere kalarak zirvedeki yerini muhafaza etti.

3. Grup'ta Karaköprü Belediyespor, Karatay Termal 1922 Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı ve liderlik koltuğunda oturmaya devam etti.

4. Grup'ta ise Bitexen Adana 1954, Bergama Sportif Faaliyetler karşısında aldığı galibiyetle TFF 2. Lig'e çıkışını garantiledi ve Sebat Gençlikspor ile arasındaki puan farkını 13'e çıkardı.