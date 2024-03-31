Serenay Sarıkaya Adana Demirspor aşığı çıktı. Oyunu böyle kullandı

Kaynak: Haber Merkezi
Serenay Sarıkaya Adana Demirspor aşığı çıktı. Oyunu böyle kullandı
31 Mart Yerel Seçimleri için oy vermeye gelen Serenay Sarıkaya'nın üstündeki Adana Demirspor forması dikkat çekti.

Serenay Sarıkaya, Beşiktaş’taki Tevfik Fikret İlkokulu’nda 1069 numaralı sandıkta oy kullandı. Ünlü oyuncunun Adana Demirspor formasıyla oy kullanması dikkat çekti.

Oy kullanma işlemi sonrası basın mensuplarına konuşan Sarıkaya, “Hayırlısı olsun. Vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. İnşallah hepimiz için iyi olan olsun” dedi.

Adana Demirspor forması giymesi hakkında da ünlü oyuncu, “Bunu Aile’de bütün ekibe ismimizin yazılı olduğu şekilde hediye etmişlerdi. İlk defa bugün giydim” ifadelerini kullandı.

Sarıkaya, yöneltilen sorulara şöyle yanıt verdi:

“İyiyim, keyfim yerinde. Hiçbir dert yok, rahatım. Ufak koşuşturmacalar var. Henüz çalışmıyorum ama yazın herhalde çalışmaya başlayacağım. KGKG’nin ikinci sezonuna devam edeceğiz. Onu çekmeye başlayacağız. Onun haricinde yeni bir şey yok şu anda. Şahmaran’ın ikinci sezonu çıkacak. KGKG’nin birinci sezonu çıkacak. Avukat Leyla rolünde göreceksiniz beni bu sefer. Ben de bilmiyorum nasıl oldu. Heyecanlıyım, ekip çok tatlı bir ekip. O yüzden neşeli bir şeyin çıktığına inanıyorum. Kimler Geldi Kimler Geçti’nin ilk sezonunu çektik bile. Onu duymuşsunuzdur. Oyunculardan; Meriç Aral, Metin Aktürger, Hakan Kurtaş, Efe Tuncer ve Esra var.”

Sarıkaya, Tokyo tatili ile ilgili de, “Orada anlaşmak çok güçtü gerçekten. Çevirici programlar çok yardımcı oldu. Öyle hayat var orda. Her şeyi yazıyorsun, çeviriyorsun sonra gösteriyorsun. Ancak İstanbul’u hiçbir şeye değişmem. İstanbul manyak bir yer. Nereye gidersem gideyim buraya döndüğümde ‘oh be’ diyorum. Burası kadar güzel bir yer gördüm mü bilmiyorum. Daha bir sürü görülecek yer var tabii ki. İstanbul dışında hakikaten bilmiyorum da yaşamak ise söz konusu olan İstanbul dışında istemezdim ama ben Avrupa’yı severim. Daha küçük yerleşim yerleri severim” diyerek sözlerini tamamladı.

İlgili Haberler
Erman Toroğlu Dursun Özbek'in geçmişini hatırlattı. Ağzına geleni söyledi
Galatasaray'ın yeni sezon formaları ortaya çıktı. 13 yıl sonra bir ilk
Yılmaz Vural acı gerçeği itiraf etti. Taraftarlar kahroldu
Miami Açık'ta sürpriz yaptı. En güzel şampiyon
Miami Açık'ta sürpriz yaptı. En güzel şampiyon
Galatasaray Hagi ile anlaştı. Türkiye'ye dönüyor
Bir seçmen Cristiano Ronaldo'ya oy verdi
Bir seçmen Cristiano Ronaldo'ya oy verdi
UEFA'dan olaylı maç hakkında tarihi karar. Tazminat ödenecek
TFF'den hakem kararı. Dünyanın en iyisi geliyor
Galatasaray'a art arda müjdeli haberler
Galatasaray'a art arda müjdeli haberler
Sandıktan Icardi'ye oy çıktı. 'Çare Icardi'
Galatasaraylı yıldıza 'şike' cezası
Son Haberler
İsrail Başbakanı Netanyahu ameliyat olacak Dünya
İsrail Başbakanı Netanyahu ameliyat olacak
Goldman ve Morgan’ın davası sonuçlandı Ekonomi
Goldman ve Morgan’ın davası sonuçlandı
İstanbul’da oy sayımı başladı Gündem
İstanbul’da oy sayımı başladı
Bursaspor hırsızlık sorununu çözecek Spor
Bursaspor hırsızlık sorununu çözecek
Adıyaman’da oy sayımı sürüyor Yerel Haberler
Adıyaman’da oy sayımı sürüyor
İzmaritten yangın çıktı. Anne ve çocuklar güçlükle kurtarıldı Yerel Haberler
İzmaritten yangın çıktı. Anne ve çocuklar güçlükle kurtarıldı
Flaş...Flaş...AKP İstanbul İl Başkanlığı önüne sahne kuruldu. Gündem
Flaş...Flaş...AKP İstanbul İl Başkanlığı önüne sahne kuruldu.