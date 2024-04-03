Trabzonspor'dan Ali Koç'a 'cumhuriyet' cevabı. Fatih Sultan Mehmet ile başladı Atatürk ile devam etti

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç; olağanüstü genel kurul toplantısında Trabzonspor maçı sonrası yaşanan olaylar için çarpıcı sözler sarf etmişti.

Başkan Ali Koç, "Hem bu maçta hem de daha evvel bu şehirde oynanan maçlarda yaşananlar ve verilen/verilmeyen cezalar bize gösteriyor ki sanki orası özerk bir bölge. Özerk bir cumhuriyet." demişti.

Trabzonspor Kulübü; Ali Koç'un bu açıklamalarına çarpıcı bir video ile cevap verdi.

"Cumhuriyet içinde cumhuriyet kuran namerttir!" ifadeleriyle paylaşılan videoda; Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman ve Atatürk de kullanıldı.