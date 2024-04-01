Fenerbahçe'den şaşırtan Adana Demirspor kararı

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'den şaşırtan Adana Demirspor kararı
Fenerbahçe yönetimi, Adana Demirspor karşılaşması için flaş bir karar aldı.

Fenerbahçe; Süper Lig'in 31. haftasında Adana Demirspor'u konuk edecek.

3 Nisan Çarşamba günü Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma öncesi Fenerbahçe yönetimi flaş bir karar aldı.

MAÇA 2 GÜN VAR BİLET SATIŞI YOK

Karşılaşmanın oynanmasına 2 gün kala hala biletler satışa çıkmadı.

Kulüp; 2 Nisan’da (yarın) gerçekleşecek olan önemli genel kurul öncesinde, ligden çekilme olasılığı nedeniyle Adana Demirspor maçı biletlerini satışa sunmama kararı aldı.

Ayrıca, 7 Nisan Pazar günü Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçının biletleri de henüz satışa çıkarılmadı.

ALİ KOÇ SÜPER KUPA İÇİN UYARMIŞTI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda taraftarlara Süper Kupa maçına bilet almamaları, seyahat programı yapmamaları yönünde tavsiyede bulunmuştu.

2 Nisan Salı günü yapılacak Olağanüstü Genel Kurul’da, yönetim kuruluna ligden çekilme dahil çeşitli kararlar alma yetkisi verilip verilmeyeceği oylanacak.

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