Adana bugüne kadar hiç böyle yazılmadı

Gazetecilikteki ustalığını romancılıkta da gösteren İsmet Ramazan Selçuk’un Adana ağzı ile kaleme aldığı “Adanalı Hadro’nun Altınları” kitabıyla fark yarattı. Selçuk’un “Adana’yı, Adanalıyı Adanaca anlatan” romanı okurla buluştu.

Roma İmparatoru Hadrianus’tan günümüze kadar uzanan bir dizi farklı medeniyetin izlerini taşıyan bereketli topraklara sahip Adana’nın zengin kültürel zenginliklerinin mizahi bir dille anlatıldığı romanda, geçmişin izleri Adana'nın kendine has şivesi ile harmanlanıyor. Adanalıların yaşam tarzına dair bir dizi eğlenceli anekdot da romana yansıyor.

Fantastik mizah türündeki romanın kahramanı Roma İmparatoru Hadrianus ile 2 bin yıl önce Taşköprü’de karşılaştığını vurgulayan Selçuk, “Tatsız tanışmadan sonra zamanla ahbap olduk. O bana İso, ben ona Hadro diye hitap etmeye başladık. Serüvenimiz böyle başladı. Adana ve Ceyhan’ı arşınladık. Muhabbetin dibine vurduk. Yeri geldi küstük. Yeri geldi barıştık. Yetmedi kendimizle dalga geçtik. Okuyan çok keyif alacak” dedi.

Editörlüğünü Sait Güleç’in üstlendiği, kapak tasarımını çizgi roman ustası Sefa Sofuoğlu’nun, sayfa düzenini Hüseyin Azar’ın yaptığı eserin takdim yazısını da gazeteci yazar Çetin Yiğenoğlu kaleme aldı. Yiğenoğlu, Selçuk’un romanıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

”İsmet Ramazan Selçuk, Adana’da tanıdığım yetkin gazetecilerden biri. Doğrusu, bir gün edebiyata yöneleceğini, roman yazacağını düşünmemiştim o zamanlar. Son yıllarda sosyal medyada Adanaca esprilerini gülerek okuyordum yalnızca. O esprilerin bütünlüklü biçimde romana dönüşmesi hem sürpriz oldu, hem de çok sevindirdi beni.

Yazında/edebiyatta gülmece zor iştir. İsmet öyle bir iş yapmış ki, kurgusuyla, biçemiyle eleştirmenlerin parodi kavramının aurasında değerlendireceğini umduğum bir gülmece eser, bir roman çıkarmış ortaya. Bunu yaparken de Adana’da Taşköprü'yü yaptıran ünlü Roma Sezarı Hadrianus'u pikaro kahraman olarak yeniden yaratırken tipik bir Adanalı kimliğiyle ete kemiğe büründürmüş. Daha da önemlisi anlatı dili olarak yeğlediği Adana ağzını ustaca kullanmakla yetinmemiş, eserin bütününde pastişe (Üslubun taklidi) dönüştürmüştür.

İsmet, böylece bu çalışmasına başlarken izlek olarak seçtiği "Adana'yı, Adanalıyı Adanaca anlatma" mottosunu başarıyla uygulamıştır.”…

Kitabın tanıtım toplantısına katılan ünlü gazeteciler Ayşe Arman, Murat Ağırel ile sinema ve dizi Şahin Ergüney de İsmet Ramazan Selçuk’a destek verip imzalattıkları kitabı ilk fırsatta okuyacaklarını söylediler.

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