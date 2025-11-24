İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra ticarete atılan Mithat Önal, edebiyat tutkusunu amatör bir ruhla sürdürürken profesyonel ölçüde eserler vermeye devam ediyor. Öykülerinde sade bir dil kullanan Önal, edebiyat dünyasına edebi ve kalıcı eser kazandırma yolunda sağlam adımlarla ilerlemeyi sürdürüyor.

Uzun yıllar çeşitli edebiyat dergilerinde öyküler kaleme alan Mithat Önal, “Kara Kız Kuru Oğlan” adlı yeni öykü kitabıyla eserlerine bir yenisini daha kattı. Edebiyatta sahiciliği ve somut öykücülüğü benimseyen Mithat Önal, bu eserinde de aynı çizgiyi izlemekte.

“Kara Kız Kuru Oğlan”, Anadolu’nun küçük kasaba ve mahallelerinde yaşayan unutulmaz karakterlerin portresini çizen güçlü bir eser… Yazar Mithat Önal, sade ve etkileyici diliyle kaleme aldığı hikayelerinde sıradan görünen insanların olağanüstü iç dünyalarını keşfetmeye çıkarıyor okuru. Kimi zaman güldüren, kimi zaman düşündüren, kimi zamanda hüzünlendiren bu hikayeler, insanlığın evrensen hallerini okurla buluşturuyor. Önal’ın bu samimi ve etkileyici hikayelerinde kendinizden parçalar bulacak, kitabı bir çırpıda keyifle okuyacaksınız:

“Sevgiliden gelen bir mektubu, mahrem bir bilgiyi, gizli bir belgeyi saklar gibi saklar sırları Murtaza. Aldığı sırlara saygı gösterdiği kadar o sırların mahremiyetine sadıktır da. Bir sarraf altınlarına, mücevherlerine nasıl özel ihtimam gösteriyorsa, Murtaza için de durum öyledir. Her bir sır kulağına fısıldandığı andan itibaren bir altın, bir zümrüt, bir mücevher değerindedir. Düşünce dünyasının en kıymetli odalarında kimselere hissettirmeden saklar.”

Kitapta “Kara Kız Kuru Oğlan” haricinde dokuz öykü daha bulunmaktadır. Bu öyküler kitapta şu şekilde sıralanır: Delikli Yasa, Sıral, Duraktaki Misafir, Yok İsmet, Ben ne arıyorum, Yorgansız İbiş, Siyah Takım Elbise, Kahveci Mükrime Hanım, Geri Gel Ömür

Bedeli ağır mücadele

Dolkun İsa’nın kitabı “Çin’e Direnişim- Anılar” Türkçe’ye çevrilerek Türk okuyucu ile buluştu. Dünya Uygur Kurultayı(DUK) kurucularından olan, 6 ve 7. dönem başkanı Dolkun İsa’nın “Çin’e Direnişim” adlı kitabının Türkçesi çıktı. Dünya Uygur Kurultayı kurucularından olan, 6 ve 7. dönem başkanı Dolkun İsa, “Çin’e Direnişim - Anılar” kitabıyla Uygur dramı ve evrensel adalet arayışını gündeme taşıyor. Dolkun İsa’nın anılarından derlenen “Çin’e Direnişim - Anılar”, Kültür Ajans Yayınevi tarafından okurla buluşturuldu. Kitabın çevirisini Uygur akademisyen Prof. Dr. Erkin Emet yaptı. Kitap, Uygur Türklerinin Çin devleti tarafından uzun yıllara yayılmış baskı, sindirme ve hak ihlallerine karşı bir şahidlik niteliği taşıyor. “Çin’e Direnişim - Anılar”, yalnızca Uygur coğrafyasında yaşanan baskıyı anlatmıyor; aynı zamanda uluslararası hukukun çiğnenişini, İnsan Hakları’nın sınırötesi ihlallerini de gözler önüne seriyor. Kitabın önemli odaklarından biri, Interpol gibi küresel kurumların bazı politik etkenlerle suistimal edilişine dair güçlü tanıklıklar sunması. Dolkun İsa’nın 21 yıllık “hedef olma” geçmişi de kitap boyunca okuyucuyu vicdani bir hesaplaşmaya davet ediyor. Her sayfası, zulme karşı direnmeyi, baskının üzerindeki karanlığı kırma çabasını ve umudun, adalet arayışının sesini duyurma kararlılığını barındırıyor. Kitap, baskıya uğrayan bütün toplumların ortak vicdanına hitap eden, evrensel bir adalet arayışı sunuyor. Çin’in sınır ötesi baskı politikalarının, uluslararası hukuk normlarının yok sayılması ile birleştiğinde ortaya çıkan trajediyi; özgürlük, insanlık ve direnme hakkı perspektifinden ele alıyor.

Kültür Ajans Yayınevi