ADANA’ da 90 ruhsatsız silah ele geçirildi. 11 tutuklama

Kaynak: DHA
ADANA’ da 90 ruhsatsız silah ele geçirildi. 11 tutuklama
Adana’da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda 90 ruhsatsız silah ele geçirildi, 11 şüpheli tutuklandı. Tabancalardan birinin üzerindeki 'Sonu ölüm' yazısı dikkat çekti.

Adana’nın Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bir hafta içerisinde ilçe genelinde çok sayıda adrese operasyon düzenledi, cadde ve sokaklarda da uygulamalar yaptı.

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326 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon ve denetimlerde ruhsatsız 64 tabanca, 21 av tüfeği, 5 kurusıkı tabanca, silahlara ait 55 şarjör, 610 dolu fişek, 1387 uyuşturucu hap ile 13 çalıntı motosiklet ele geçirildi, çeşitli suçlardan aranan 326 şüpheli gözaltına alındı.

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TABANCALARDAN BİRİNDE ‘SONU ÖLÜM’ YAZISI DİKKAT ÇEKTİ

Ruhsatsız silahlarla yakalanan 11 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan ele geçirilen tabancalardan birinin üzerindeki 'Sonu ölüm' yazısı dikkat çekti.

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