Piatek mucizeyi başardı. Alex de Souza neye uğradığını şaşırdı

Başakşehir ve Antalyaspor, Süper Lig'in 4. haftasında İstanbul'da karşı karşıya geldi.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maç golle başladı.

2. dakikada Kaluzinski'nin pasıyla savunma arkasına iyi sarkan Larsson, golünü atmayı başardı ve Antalyaspor, erken golle büyük avantaj yakaladı.

Yedikleri golün ardından beraberlik için saldıran Başakşehir, topa hükmetmeyi başardı ve Antalyaspor yarı alanına yerleşerek gol aradı.

25. dakikada da net bir pozisyon kaçtı. Opoku'nun ortasında bomboş kalan Figueiredo, kafa vuruşunu yaptı ancak kaleci Piric, çok iyi bir refleksle topu kurtardı.

İki hamlede de gole geçit vermeyen kaleci, takımını ayakta tutmayı başardı.

Topun arkasına geçen Antalyaspor, Başakşehir'in ataklarını savuşturmaya çalıştı.

Başakşehir ise Antalya defansını zorladıkça zorladı.

LARSSON'DAN ŞOV!

Maçın ilk golünü atan Sam Larsson, muhteşem çalımlarla içeriye sokuldu ve güzel bir vuruşla topu ağlara yolladı.

Başakşehir baskı yarattığı anda kalede gol gördü.

Larsson, 41. dakikada attığı golle teknik direktör Alex de Souza'ya nazire yaptı.

Çalımlar gerçekten harikaydı.

HIZLI CEVAP GELDİ

Başakşehir, Antalyaspor'un golüne 2 dakika sonra yanıt verdi Figueiredo'nun golüyle skor 2-1'e geldi.

İlk yarıda 3 gol izledik ve takımlar soyunma odasına 2-1'lik skorla girdi.

Çağdaş Atan, ikinci yarıda Pelkas ve Keny'i oyundan alırken, Berkay Özcan-Piatek ikilisiyle başladı.

İkindi yarıya oldukça baskılı başlayan Başakşehir, Antalyaspor'u adeta bunalttı.

2 DAKİKADA 2 GOL!

62. dakikada frikikte topun başına geçen Deniz Türüç, harika bir şut çıkardı. Kaleci Piric'in çabası yetersiz kaldı ve top ağlarla buluştu.

MAÇIN KAHRAMANI PIATEK

Oyuna ikinci yarının başında dahil olan 29 yaşındaki Piatek, 16 dakikada hat-trick yaptı.

64, 72. ve 80. dakikalarda gollerini sıralayan Piatek, Antalyaspor'a gol olup yağdı.

Gerçekten muhteşem bir performans gösterdi bu maçta ve takımını kurtaran isimlerin başında geldi.

İkinci yarıda bambaşka bir oyunla sahaya çıkan Başakşehir, Antalyaspor'a neredeyse pozisyon bile vermedi.

BAŞAKŞEHİR'DEN 5 GOLLÜ GALİBİYET!

Başakşehir, 2-1'den maçı 5-2 kazanmayı başardı ve yoluna kayıpsız devam etti.

Alex de Souza'nın Antalyaspor'u ise Hatayspor galibiyeti sonrası yeniden mağlubiyetle tanıştı.

Milli aradan sonra Başakşehir Bodrum FK ile, Antalyaspor da Adana Demirspor ile karşılaşacak...