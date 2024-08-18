Selçuk İnan evinde yıkıldı

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Selçuk İnan evinde yıkıldı

Mirza Şeker yazdı: Selçuk İnan evinde yıkıldı!

Süper Lig'in 2. haftasında Gaziantep FK, sahasında Samsunspor'u ağırladı.
Gaziantep FK ilk haftada Bodrum FK'yı 1-0'la geçmiş, Samsun ekibi ise Beşiktaş'a 2-0 kaybetmişti.
MÜCADELE ERKEN BAŞLADI
Samsunspor, Gaziantep deplasmanında golü çok erken buldu. 5. dakikada sahneye çıkan Holse, takımını 1-0 öne geçirdi.
Gelen bu erken gol Samsunspor'u güçlendirirken, Gaziantep FK'yı şoka uğrattı.
Mücadelenin çok yüksek tempoda başladığını da belirtelim.
İki takım da bol pozisyon bularak başladı maça.
Ev sahibi, oyunun kontrolünü eline almak istese de başarılı olamadı ve Samsunspor'un yoğun ataklarıyla karşılaştı.
Daha fazla topla oynayan Samsunspor, ikinci golü bulup iyice rahatlama hedefindeydi.
Mücadelenin ilk 45 dakikası, Samsunspor'un 1-0'lık galibiyeti ile tamamlandı.
Samsunspor, etkili ataklarına ikinci yarıda da devam etti.
58. dakikada Schindler, ceza sahası içine sert bir orta kesti.
Topa dokunamayan Mouandilmadji, net bir gol fırsatını kaçırdı.
SELÇUK İNAN'I YIKAN MAÇ!
Selçuk İnan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Gaziantep FK, evinde Samsunspor'a 1-0 kaybetti ve bu sezonki ilk mağlubiyetini aldı.
Samsun ekibi ise ilk galibiyetini almanın sevincini yaşadı.
Daha henüz ligin başı tabi ki, neler olacak göreceğiz...

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