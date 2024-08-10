Antalyaspor ve Göztepe'yi bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı

Süper Lig'de yeni sezon başladı!

Göztepe, 2 senelik aranın ardından tekrar hak ettiği yer Süper Lig'e geri döndü ve ilk maçına Antalyaspor deplasmanında çıktı.

Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Alex de Souza da takımıyla ilk resmi maça çıkmanın heyecanını yaşadı.

Oyun Antalyaspor'un topa hükmetmesi ile başladı.

24. dakikada Güray Vural, uzaklardan bir şut denedi ancak top az farkla auta çıktı.

27'de ise Göztepe net bir fırsattan yararlanamadı. Romulo'nun pasında Kubilay'ın şutunu kaleci Piric güçlükle çıkardı, daha sonrasında ise savunma topu kornere yolladı.

İlk yarıda Antalyaspor yüzde 69'a yüzde 31'lik topla oynama oranına sahipti.

Ancak ilk 45 dakikada gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle girdi.

GOL İPTAL EDİLDİ!

47. dakikada Antalyaspor, Güray Vural ile golü yakaladı ancak pozisyon VAR'a gitti.

Djenepo'nun topu elle kontrol ettiği belirlendi ve ağlara giden gol iptal edildi.

GÖZTEPE'Yİ SAKATLIK VURDU!

Göztepe'de Yalçın Kayan, bir sakatlık yaşadı ve 64. dakikada yerini Tijanic'e bıraktı.

GOL SESİ ÇIKMADI

Antalya'da oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve maç başladığı gibi 0-0 tamamlandı.

Alex de Souza, ilk maçından beraberlikle ayrılırken, Göztepe'de Süper Lig'e 1 puanla başladı.

HAFTAYA BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE MAÇLARI

Antalyaspor, önümüzdeki hafta, 18 Ağustos'ta Dolmabahçe'de Beşiktaş ile oynayacak.

Beşiktaş maçı Antalyaspor'u bekleyen büyük bir tehlike. Bakalım bu maçta neler olacak?

Göztepe de gelecek hafta (17 Ağustos) Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Birbirinden zorlu iki maçı merakla bekliyoruz...