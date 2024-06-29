Buna ne diyeceksin Büyükekşi? Böyle skandal olur mu?

Almanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Futbol Takımımız, F Grubu'nda Portekiz'in arkasında 2. olarak çıkmayı başardı ve son 16 turuna kaldı.

Son 16 turunda ise Avusturya ile eşleştik.

2 Temmuz'da oynanacak maçta turu geçeceğimize yürekten inanıyorum.

Ancak şimdi yazacağım konu bambaşka.

Uzun yıllar Galatasaray'da oynayan ve 102 kere A Milli Takım formasını giymiş ve kaptanlığını yapmış eski efsane futbolcu Bülent Korkmaz'ın açıklamaları ile ilgili olacak bu yazım...

Bülent Korkmaz, bugün YouTube'da yayınlanan Totem kanalında flaş açıklamalar yaptı.

Korkmaz, Çekya maçını izlemek için TFF'den bilet istediğini ancak bir karşılık verilmediğini ifade etti.

Bülent Korkmaz'ın açıklaması şöyle:

''Ayrıca bir şey söyleyeceğim, şimdi mi söyleyeyim bilmiyorum. Biz giderken, davetliydim ben TFF'den. Ama Hollanda'dan geçmem lazımdı, dolayısıyla bilet istedim federasyondan, arkadaşlarım da vardı. Bunun karşılığını göremedim. Sırf kendim için demiyorum. Ben bu konuya burada noktayı koyuyorum.

Orada bir arkadaşımız vardı bizi locada ağırladı. Mesela Hakan Ünsal'la görüşemedik, oradaydı. Biz locadaydık, onlar oradaydı çok üzüldüm. Hakan Ünsal da milli takım oyuncusu kusura bakmasınlar. Federasyon değer verecekse oynayan, oynamayan milli oyuncusuna değer verecek. Buna kulüpler de dahil.

TFF eğer değer verecekse, milli oyuncusuna değer verecek. Buna kulüpler de dahil. Ben üzülmedim, onlar adına üzüldüm. Ben dünyanın neresine gidersem gideyim birilerini bulurum. İlla ki birileri çıkar bana maçı izlettirir. Bu konuda dikkat etmeleri gerekiyor. 'Vefa bir semt adı' diyorlar değil mi..."

GÜN GEÇMİYOR Kİ SKANDALLAR BİTMESİN

Bildiğiniz üzere Türkiye Futbol Federasyonu, EURO 2024'e sayısız kişiyi beleşe göndermişti.

Hatta gönderdiği isimleri de vereyim:

''Ersin Şiyhan (Anadolu Ajansı), Kenan Karcı (Akşam), Fatih Kuşçu (Analiz Gazetesi), Atilla Türker (Ajansspor), Cüneyt Şen (A Spor), Ender Bilgin (A Spor), Reha Kapsal (A Spor), Tunç Özgen (Bein Sports), Arif Kızılyalın (Cumhuriyet), Cem Yılmaz (CNN), Uğur Demirkırdı (DHA), Mesut Aydın Kale (Fanatik), Umut Eken (Fanatik), Yalçın Uygun (Fanatik), Zeki Uzundurukan (Fotomaç), Ahmet Selim Kul (Habertürk), Sercan Hamzaoğlu (Haber Global), Adil Demirçubuk (Hürriyet), Burak Akın (Hürriyet), Mustafa Karagöl (İHA), İlker Duralı (Lig Radyo), Ediz Sırapınar (Milliyet), Ali Emre Dedeoğlu (NTV), Coşkun Türk (Posta), Murat Özbostan (Sabah), Yasemin Yıldırım (Sabah), Onur Erdem (Socrates Dergi), Uğur Ozan Sulak (Socrates Dergi), Yasin Yıldırım (Sözcü), Onur Özkan (Takvim), Erkut Öztürk (Tivibu), Çiğdem Günal (Tivibu), Ercan Yıldız (Türkiye), Emrah Savcı (Yeni Akit), Selim Çakır (Yeni Şafak), Tayfun Bayındır (Milliyet).''

Bu kadar isim gönderiliyor da, A Milli Takım'da kaptanlık yapmış, tam 102 maçta forma giymiş bir efsaneye mi bilet ayarlayamıyorsunuz?

Böyle bir adama bu muamele yapılır mı?

Bülent Korkmaz'ın da dediği 'Vefa bir semt adı' sözleri, TFF'nin milli futbolculara yeteri değeri vermediğini zaten gösteriyor.

TFF skandallarını azaltacağına her gün yeni bir skandal ortaya çıkarıyor.

Diyecek bir laf bulamıyoruz artık...