Okan Buruk'tan Yusuf Demir kararı

Spor Toto Süper Lig'de son 3 maçını kazanan ve zorlu Başakşehir maçını 7-0'lık gibi bir skorla geçen Galatasaray, Dünya Kupası arasına moralli girdi. 27 puanla Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde olan Galatasaray zirve yarışına ortak oldu.

Yaz transfer sezonunda Mertens, Icardi, Oliveira, Torreira ve Mata gibi dünya yıldızlarını kadrosuna katan Galatasaray, bir dönem Barcelona'da forma giyen Yusuf Demir'i de tranfer etmişti.

Avusturya Milli Takımı'nda forma giyen Türk asıllı oyuncu yerli statüsü konusunda tartışmaların odak noktası olmuştu. Yabancı kuralı ve yaşadığı sakatlık sebebiyle kadroya giremeyen genç yetenek için Okan Buruk kararını verdi.

Sabah'ın haberine göre; Galatasaray tarafından transferin son günü 6 milyon Euro bonservis karşılığında Rapid Wien'den 4 yıllığına transfer edilen Yusuf Demir için işler yolunda gitmedi.

Galatasaray'da oynama şansı bulamayan 19 yaşındaki yeteneği, birçok Avrupa kulübü kiralamak istiyor. Ancak sarı-kırmızılı kulüp, genç futbolcudan ümidini henüz kesmedi.

DÜNYA KUPASI ARASINDA ÖZEL İLGİ

Sarı-kırmızılıların çalıştırıcısı Okan Buruk, Dünya Kupası arasında Yusuf Demir'le özel olarak ilgilenecek ve 2003 doğumlu yıldız adayını ilk 11'de oynayacak seviyeye yükseltecek.