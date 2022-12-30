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Adana Demirspor Başkanı Sancak'tan flaş Beşiktaş açıklaması

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 16:03
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Murat Sancak'tan flaş Beşiktaş açıklaması

Adana Demirspor Başkanı Sancak'tan flaş Beşiktaş açıklaması
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Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında dün deplasmanda yaptıkları Beşiktaş maçından önce yüksek ateş rahatsızlıklarına rağmen sorumluluk alarak sahaya çıkan futbolcularıyla gurur duyduğunu bildirdi.

Sancak, kulübün resmi Twitter hesabı aracılığıyla dün 1-0 kaybettikleri maçta oynayan futbolcularına ilişkin paylaşımda bulundu.

Sahada canla başla mücadele eden futbolcular ve tüm ekiple gurur duyduğunu belirten Sancak, şunları kaydetti:

"Salgın nedeniyle sağlık ekibimiz, etkilenen bazı futbolcularımıza maçtan 3 gün öncesinden itibaren yoğun bir tedavi mesaisi gerçekleştirdiler. Bazı oyuncularımızın ateşleri bu dönemde 39-40 dereceye kadar yükseldi. Futbolcularımın her ne kadar maç saatine kadar semptomları giderilmiş olsa da başta kalecimiz Ertaç ve Belhanda çok büyük risk ve sorumluluk alarak dün kendi istekleriyle sahada olmayı kabul ettiler. Müsabakaya ilk 11'de başlayan Semih Güler, Fredik Gulbrandsen ve Onyekuru da etkilenen sporcularımız arasındalar. A'dan Z'ye hepsiyle gurur duyuyorum."

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