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Adana Demirspor yeni transferini açıkladı

Adana Demirspor, Cherif Ndiaye'yi satın alma opsiyonuyla kiraladı

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 21:40
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Adana Demirspor golcüsüne kavuştu

Adana Demirspor yeni transferini açıkladı
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Adana Demirspor, Çin Süper Lig ekiplerinden Shanghai Port'tan Pape Cherif Ndiaye ile kiralık olarak sözleşme imzaladı.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre 32 yaşındaki forvet oyuncusu Pape Cherif Ndiaye, satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Takımımız, Çin Süper Lig ekiplerinden Shanghai Port takımının formasını giyen forvet oyuncusu Pape Cherif Ndiaye ile yarım sezon kiralık, satın alma opsiyonlu sözleşme imzalamıştır."

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