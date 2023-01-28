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Adana Demir yükselişe Sivasspor düşüşe

Mirza Şeker yazdı.

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 16:08
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Sivasspor Adana Demir'e kayıp. Adana Demir yükselişe Sivasspor düşüşe

Adana Demir yükselişe Sivasspor düşüşe
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MİRZA ŞEKER / Yeniçağ

Süper Lig'de inişli çıkışlı bir dönem geçiren Adana Demirspor ve küme hattından kurtulmak isteyen Sivasspor, Yeni Malatya Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Adana Demirspor, maçın başlama düdüğüyle birlikte oyunun kontrolünü eline aldı. 
Rakip yarı sahada top çevirerek gol aradı.

MERT ÇETİN İLK MAÇINA ÇIKTI
Adana Demirspor'a kiralık olarak transfer olan Mert Çetin, Adana Demirspor formasıyla ilk maçına çıktı. Tecrübeli stoper, başarılı bir maç ortaya çıkardı.

MAÇIN İLK TEHLİKELİ POZİSYONU SİVAS'TAN
5. dakikada Sivasspor kalecisi Ali Şaşal Vural, uzun top attı. Topu alan Yatabare, Charisis'e pasını aktardı.
Yunan futbolcu ceza yayından şutunu çekti ve kaleci Ertaç Özbir topu kornere çeldi.

İKİ TAKIMDA DA TOP KAYIPLARI OLDU
Maçın ilk bölümlerinde iki ekipte top kaybı yaptı. Bu nedenle de oyun kurma konusunda sıkıntı yaşandı.

EMRE AKBABA ADANA DEMİRSPOR'U ÖNE GEÇİRDİ
Mücadelede gol sesi 41. dakikada Emre Akbaba'dan geldi.
Topla buluşan Ndiaye, Keita'ya rağmen iyi bir koşu gösterdi ve pasını Emre Akbaba'ya attı.
Emre Akbaba, penaltı noktasından vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi.
Bu golle birlikte Akbaba, Süper Lig'deki gol sayısını 4'e çıkardı.

FARK AKINTOLA İLE 2'YE ÇIKTI
56. dakikada Belhanda ile kullanılan kornerde Ndiaye topu kafayla içeri çevirdi.
Akintola sahneye çıktı ve yakın mesafeden kafayla topu ağlara gönderdi.

SİVAS'TAN KORNER GOLÜNE KORNERLE CEVAP
Sivasspor 63'te kornerden attığı golle umutlandı. Max Gradel'in ortasına Isaac Cofie kafayı vurdu ve top ağlara gitti.
Ayrıca bu gol Cofie'nin bu sezonki ilk golü oldu.

SİVASSPOR KÜME HATTINDA
Sivasspor bu sonuçla 18 puanla 16. sırada küme hattında bulunuyor. Bugün Hatayspor'un Trabzonspor ile maçı var. Hatayspor galibiyet alması durumunda Sivasspor'un önüne geçebilir.

Sivasspor'un, böyle bir kulübün Süper Lig'den düşmesini hiç istemem. Rıza Çalımbay'ın öğrencileri umarım küme hattından çıkar. Küme hattı kızıştı. Neler olacak hep birlikte göreceğiz.

Adana Demirspor cephesi ise bu maçla birlikte 4. sıraya yerleşti. 

 

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