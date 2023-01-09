Zirve yarışında kazanan Başakşehir. 'Adana Demirspor yara aldı'

MİRZA ŞEKER / YENİÇAĞ

Süper Lig'in 18.haftasında üst sıralarda yer alan Başakşehir ve Adana Demirspor, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Mücadele tempolu başladı. İki ekip de karşılıklı ataklarla gol aradı.

ADANA DEMİR TEHLİKELİ GELDİ

Adana Demirspor 17.dakikada gole yaklaştı. Ndiaye ile verkaç yaparak ceza sahasına giren Onyekuru'nun yaptığı plase vuruş üstten auta gitti. İlk yarıda maçın en net pozisyonu buydu.

OKAKA İLE N'DIAYE ARASINDA GERGİNLİK YAŞANDI

Adana Demirsporlu oyuncu Ndiaye yerdeyken Okaka yanına giderek kalk işareti yaptı. Bu duruma sinirlenen N'Diaye koşarak Okaka'nın yanına gitti ve kısa süreli gerginlik yaşandı. Hakem araya girerek iki oyuncuyu da uyardı.

İlk yarı golsüz tamamlandı. Ev sahibi Başakşehir, Adana Demirspor karşısında yüzde 62'ye yüzde 38'lik bir topla oynama oranı yakaladı.

DENİZ TÜRÜÇ PENALTIDAN BAŞAKŞEHİR'İ ÖNE GEÇİRDİ

Ndayishimye'nin vurduğu top Rodrigues'ten döndü. Başakşehirli oyuncular elle oynama gerekçesiyle hakeme büyük bir itirazda bulundu. Oyunu durduran Arda Kardeşler, VAR'a gitti ve penaltıyı verdi.

Topun başına geçen Deniz Türüç 52.dakikada topu filelere gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

GOLDEN 6 DAKİKA SONRA MAÇA DENGE GELDİ

Samet Akaydın maça dengeyi getiren golü kaydetti. 58.dakikada Belhanda'nın kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Samet Akaydın, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-1

SERDAR ATTI, BAŞAKŞEHİR YENİDEN ÖNE GEÇTİ

62.dakikada Başakşehir Serdar Gürler ile öne geçti. Ömer Ali Şahiner'in ortası savunmadan sekti. Seken topu altıpastaki Serdar Gürler kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 2-1

SERDAR GÜRLER'DEN ANLAMLI HAREKET

Serdar Gürler, golü attıktan sonra eski takım arkadaşı Ahmet Çalık'ın fotoğrafını gösterdi. 2 gün sonra Ahmet Çalık'ın aramızdan ayrılışının 1.yılı olacak.

GÖKHAN İNLER'İN FÜZESİNİ VOLKAN BABACAN DURDURDU

72.dakikada Gökhan İnler uzaklardan şansını denedi. Volkan Babacan füzeyi direk dibinden çıkardı.

77.DAKİKADA MAÇIN KIRILMA ANI

Adana Demirspor son bölümde beraberlik golü için baskısını arttırdı. Sağ kanattan yapılan ortada Volkan Babacan hatalı çıkış yaptı ve topu elinden kaçırdı. Belhanda önünü boşalttıktan sonra boş kaleye şutunu çekti ve çizgide duran Duarte topa müdahele etti.

QUARESMAVARİ GOL İPTAL EDİLDİ

Medipol Başakşehir'de Aleksic, 90+8'de muazzam bir rabona vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Ancak bu nefis gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Maç 2-1'lik Başakşehir galibiyeti ile bitti. Emre Belözoğlu'nun öğrencileri puanını 34 yaparak 3. sıradaki yerini korudu. Adana Demirspor ise zirve yarışında yara aldı. 30 puanla 4. sırada yer aldı.

BAŞAKŞEHİR TRABZON'LA, ADANA DEMİR ANKARAGÜCÜ'YLE

Gelecek hafta Medipol Başakşehir, Trabzonspor deplasmanına çıkacak. Adana Demirspor ise evinde Ankaragücü'nü ağırlayacak.