Montella'dan flaş Balotelli açıklaması

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montello, Ümraniyespor maçından sonra açıklama yaptı.

Montella, "Maçın zor geçeceğini önceden tahmin etmiştim. Kompakt oynayan ve iyi defans yapan ve iyi baskı yapan bir takıma karşı oynayacağımızı da biliyorduk. Aslında çok iyi başladığımız bir maç olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü sonrasında hemen golü bulduk. Sonrasında tabii biraz böyle yani kendimizi geri çektik gibi ama takımın birlikteliği bizim için çok önemliydi. Futbolcularımı sonuna kadar gösterdikleri beraber mücadele için de gerçekten tebrik etmek istiyorum" dedi.

Montella, maç sonu Balotelli ile yaşadığı tartışmanın hatırlatılması üzerine, "Kendisine olan beklentilerimiz daha büyük. O yüzden bunu ilettim kendisine. Tabii orada adrenalin bazen başka şeyler de söyletiyor. Ama benim için orada bitmiştir yani bu olay." diye cevap verdi.