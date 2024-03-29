Adana Demirspor'un eski Başkanı Murat Sancak’tan olay ses kayıtları! 1. dakika penaltı çalan hakemin eşini hangi makama getirdiler

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Adana Demirspor'un eski Başkanı Murat Sancak’tan olay ses kayıtları! 1. dakika penaltı çalan hakemin eşini hangi makama getirdiler
Adana Demirspor’un eski Başkanı Murat Sancak, Trabzonspor'un şampiyon olduğu yıl Adana’da oynanan maçın ilk dakikalarında penaltı veren hakem Yaşar Kemal Uğurlu’nun eşi hakkında bomba bir iddiada bulundu. Sancak, Uğurlu’nun eşinin bir bankada müdür olarak göreve başladığını iddia etti. O maçtan sonra Uğurlu penaltı pozisyonu için “Çocuğum hastaydı, kendimde değildim” şeklinde açıklama yapmıştı.

Adana Demirspor’un eski Başkanı Murat Sancak X’te canlı yayına katılarak, çarpıcı açıklamalar yaptı.

Dünyada bahis oyunlarının merkezi Gürcistan olduğunu söyleyen Sancak, “Kim var orada?” diye sordu.

Sancak Trabzonspor’un şampiyon olduğu yıl Adana’da oynanan maçın 1. Dakikasında penaltı veren Hakem Yaşar Kemal Uğurlu’nun eşinin bankada müdür olarak göreve başladığını iddia etti.

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İşte Murat Sancak’ın açıklamalarından öne çıkan satırlar:

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DÜNYADA BAHİSİN MERKEZİ ŞU AN GÜRCİSTAN, KİM VAR ORADA?

“Birileri MHK başına geçmek için, MHK üyesi olmak için birilerine yağcılık yapıyorlar. Ne emredersen onu yapacağım diye… Durum bu yani. Dünyanın bakın bahis merkezi şu an Gürcistan… Gürcistan’da kim var?

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MAÇIN BİRİNCİ DAKİKASI PENALTI ÇALAN HAKEMİN EŞİNİ BANKADA MÜDÜR YAPTILAR

Bize geçen sene 1. Dakikada penaltı veren bir hakem vardı. Sonra çocuğum hasta, kendimde değildim(Yaşar Kemal Uğurlu) diye açıklama yaptı. Hatta biz kalktık geçmiş olsun mesajı yayınladık ama bugün görüyorum ki o hakemin eşi bir bankaya müdür olarak atanmış. Bazı bedellerin karşılığı da ödeniyor arkadaşım. Neyse daha fazla söylemeyeyim.”

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