TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik açıkladı. MHK'nın gizli toplantısını kimin sızdırdığı deşifre oldu. Duyunca şok olacaksınız

Merkez Hakem Kurulu'nun 1 Mart'ta düzenlediği gizli eğitim seminerindeki görüntüler gündeme bomba gibi düşmüştü.

Hakem eğitmeni Hugh Dallas önderliğinde gerçekleştirilen gizli toplantının Galatasaray-Antalyaspor ile ilgili olan bölümü sızdırılmış, konuşulanlar hayrete düşürmüştü.

Galatasaray lehine verilen penaltının sorgulandığı bölümde Hugh Dallas, maçın orta hakemi Abdulkadir Bitigen'e, "Aradan 1 hafta geçti. Hala penaltı olduğunu düşünüyor musun?" diye sordu. Bitigen de "Basit bir temas olduğunu düşünüyorum. Penaltı olduğunu düşünmüyorum" yanıtını verdi.

Ardından mücadelenin VAR hakemi Özgür Yankaya'ya dönen Dallas, "Niye bu kadar hafif bir temas için hakemi çağırdın ve inanılmaz bir baskı altında bıraktın?" dedi. Yankaya'nın cevabı şöyle oldu: "Kısacası; hata yaptım. Hakem görmediğini söyleyince inceledim ve daha sonra beklentiye baktım, orada itiraz eden oyuncular vardı."

Bu konuşmaların ortaya çıkması sonrası Türkiye Futbol Federasyonu, 1 Mart'taki toplantının tamamını kamuoyuna açıkladı.

Herkes bu gizli toplantıdaki görüntüleri kimin sızdırdığını tartışırken, Türkiye Futbol Federasyonu Onursal Başkanı Şenes Erzik müthiş bir iddia ortaya attı.

Milliyet Gazetesi'nden Cemal Ersen'e konuşan Erzik, kayıtların sızdırılması ile ilgili Hugh Dallas'ı işaret etti.

İşte Cemal Ersen imzasıyla yayınlanan o bölüm:

"VAR kayıtlarının sızdırılması ilginç bir konu. Bunu kimin yaptığı konuşuluyor. Bence başlarındaki kişiye, Hugh Dallas’a soracaksınız bunu. O sızdırmış olabilir. Benim UEFA’da görev yaptığım dönemde hakemimdi. Tanırım az çok. Bazı hatalarını görmüştüm. Sıkılınca yüzü kızarır. Yayınlanan VAR konuşmalarını dinliyorum, prosedürün dışına çıkılmış. Geçen dönemde Jaap Uilenberg vardı ülkemizde. Düzgün bir adamdı, neden gönderdiler bilmiyorum. Hakeme bak diyorlar, ben de öğretmenlerine bak diyorum. Sadece Hugh Dallas’a değil, Federasyona ve MHK’ye de bakmak gerek. At sahibine göre kişner."

Erzik ayrıca yabancı hakem tartışmaları ile ilgili de şu ifadeleri kullandı:

"Yabancı gözlemciden sonra yabancı hakem getirme konusu gündemde. Bana göre yapamazlar. Bunu yaparlarsa gittin demektir. Hepsine ‘güle güle’ derim. O ne demek, yabancı hakem ne demek? Sadece bizim hakemler mi suçlu? Zaten kendileri gidecek. Yani Futbol Federasyonu. Yaşananlar ayyuka çıktı. Bütün dünya gördü. Çıkmış yetti artık diyor. TFF başkanı da MHK başkanı da bilmiyor, anlamıyor."