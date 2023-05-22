Adana depremi sonrası Naci Görür'den 'dikkatli olmak gerekir' uyarısı

Adana'da 4.8 ve 4.0 büyüklüğünde peş peşe meydana gelen depremler sonrası uyarıda bulunan Naci Görür "Dikkatli olmak gerekir" dedi.

Adana depremi sonrası Naci Görür'den 'dikkatli olmak gerekir' uyarısı

Adana'da meydana gelen 4.0 ve 4.8 büyüklüğündeki iki depreme ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki depremin ardından uyarıda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, "Bu bölge oldukça hareketli ve sık sık küçük depremler üretiyor" dedi.

'DİKKATLİ OLMAK GEREKİR'

Konuya dair sosyal medya hesabı üzerinden yorumda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, "Hacıkodal-Göksun/K. Maraş yöresinde 4.0 deprem oldu.

Bu bölge oldukça hareketli ve sık sık küçük depremler üretiyor.

Bir kaç saat önce de aynı bölgede 4.8 deprem olmuştu.

Dikkatli olmak gerekir" dedi.

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6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından söyledikleri dikkatle takip edilen Prof. Dr. Naci Görür'ün bu uyarısı da sosyal medyada dikkat çekti.

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