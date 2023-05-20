Prof. Dr. Naci Görür: Bizim zamanımızda devlet adildi. Şimdiki anlayış olsa biz zaten bir yerlere gelemezdik!

Ünlü yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, geçtiğimiz aylarda Sunay Akın'ın Youtube kanalındaki programa konuk oldu.

Prof. Görür programda çocukluğu, gençlik yılları ve kariyerinden bahsetmişti.

Eğitim hayatından bahseden Prof. Naci Görür’ün programdaki sözleri yeniden gündem oldu.

BİZİM ZAMANIMIZDA DEVLET ADİLDİ

Prof. Görür; “Bizim zamanımızda devlet adildi. Ben yetim bir çocuktum, İTÜ'de çok profesör çocukları vardı ama öğretim üyesi adayı bursunu bana verdiler. Bir genç çalışıyorsa, bütün kapılar açıktı. Şimdiki anlayış olsa, biz zaten bir yerlere gelemezdik" ifadelerini kullanmıştı.