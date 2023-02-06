DHA'nın haberine göre, Kahramanmaraş'ta ilk olarak sabah saatlerinde 7.7 ve son olarak öğle saatlerinde meydana gelen 7,5 şiddetindeki depremin ardından bir süre uçuşlara kapatılan Adana Havalimanı yeniden sivil uçuşlara açıldı.
DHA'nın haberine göre, Kahramanmaraş'ta ilk olarak sabah saatlerinde 7.7 ve son olarak öğle saatlerinde meydana gelen 7,5 şiddetindeki depremin ardından bir süre uçuşlara kapatılan Adana Havalimanı yeniden sivil uçuşlara açıldı.
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