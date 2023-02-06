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Adana Havalimanı yeniden sivil uçuşlara açıldı

Kahramanmaraş'ta sabah saatlerinde yaşanan 7.7 şiddetindeki depremden sonra bir çok havaalanı uçuşa kapatılmıştı. Bunlardan bir tanesi de Adana Havalimanı'ydı.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 15:49
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Adana havalimanı uçuşlara açıldı

Adana Havalimanı yeniden sivil uçuşlara açıldı
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DHA'nın haberine göre, Kahramanmaraş'ta ilk olarak sabah saatlerinde 7.7 ve son olarak öğle saatlerinde meydana gelen 7,5 şiddetindeki depremin ardından bir süre uçuşlara kapatılan Adana Havalimanı yeniden sivil uçuşlara açıldı.

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