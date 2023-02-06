DHA'nın haberine göre, Kahramanmaraş'ta ilk olarak sabah saatlerinde 7.7 ve son olarak öğle saatlerinde meydana gelen 7,5 şiddetindeki depremin ardından bir süre uçuşlara kapatılan Adana Havalimanı yeniden sivil uçuşlara açıldı.