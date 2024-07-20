Adana'da asayiş uygulaması

Kaynak: AA
Adana'da asayiş uygulaması

Adana'nın Yüreğir ilçesinde polisler tarafından geniş kapsamlı bir asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı ekipler, "Yunuslar" olarak bilinen motorize timlerin de desteğiyle Kiremithane, Çamlıbel, Karacaoğlan ve Selahaddin Eyyubi mahallelerinde genel güvenliği artırmak ve şüpheli kişileri tespit etmek amacıyla bir operasyon düzenledi.

Uygulama kapsamında durdurulan araçlar detaylı bir şekilde arandı ve sürücülerin ile yolcuların kimlikleri titizlikle kontrol edildi. Ayrıca, ekipler şüpheli kişilerin üst aramasını gerçekleştirirken, Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamaları da yaptı.

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