Adana'da asayiş uygulaması

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı ekipler, "Yunuslar" olarak bilinen motorize timlerin de desteğiyle Kiremithane, Çamlıbel, Karacaoğlan ve Selahaddin Eyyubi mahallelerinde genel güvenliği artırmak ve şüpheli kişileri tespit etmek amacıyla bir operasyon düzenledi.

Uygulama kapsamında durdurulan araçlar detaylı bir şekilde arandı ve sürücülerin ile yolcuların kimlikleri titizlikle kontrol edildi. Ayrıca, ekipler şüpheli kişilerin üst aramasını gerçekleştirirken, Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamaları da yaptı.