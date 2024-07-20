Nazif Okumuş'tan flaş iddia: "Süleyman Soylu seçimlerde 3 milyon Suriyeliyi vatandaş yaptı"

Eski MHP Milletvekili Nazif Okumuş, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, seçimlerdeki etkisinin altını çizerek, "3 milyon Suriyeli'ye vatandaşlık verdim" şeklinde bir açıklama yaptığını öne sürdü. Okumuş, Soylu'nun Suriyelilere vatandaşlık verilmesi sürecinde önemli bir rol oynadığını iddia etti.

MHP eski Milletvekili Nazif Okumuş, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı: “Soylu çevresindeki insanlara ‘seçimlere en büyük katkıyı ben yaptım, 3 milyon Suriyeliyi vatandaş yaptım.’ diyor. Suriyelilerin vatandaş yapılmasında Süleyman Soylu’nun çok büyük bir fonksiyonu var.”

ÖNCEKİ YILLARDA SOYLU'NUN AÇIKLADIĞI VATANDAŞ OLAN SURİYELİ SAYISI: 200 BİN 950

DW'de yer alan habere göre; 2022 yılında eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de yaşayan Suriyelilere verilen vatandaşlık sayısının 200 bin 950 olduğunu duyurdu. Ankara'da düzenlenen yeni yerli e-Pasaport, e-Mavi Kart ve e-Sürücü Belgesi tanıtım etkinliğinde konuşan Soylu, bu rakamın içinde 113 bin 654 yetişkin ve 87 bin 296 çocuğun bulunduğunu ifade etti. Ayrıca, Afganistan uyruklu ve Türkiye vatandaşlığına geçen kişi sayısının 37 bin 69 olduğunu, bunların 17 bininin Türkmen kökenli olduğunu belirtti.

Türkiye vatandaşlığı kazanma yöntemlerine de değinen Soylu, genel, evlilik ve istisnai olmak üzere üç farklı yol olduğunu belirtti. Türkiye'de 5 yıl aralıksız ikamet eden, suç işlemeyen ve Türk vatandaşı ile 3 yıl evli kalan yabancıların yanı sıra, sanayi, kültür ve müzik gibi alanlarda ülkeye katkı sağlayacağı değerlendirilen kişilerin de istisnai yollarla vatandaşlık kazanabileceğini ifade etti.

BBC'de yer alan habere göre; 31 Mart 2019 yılında ise Soylu, seçimlerde oy kullanabilecek Suriyeli sayısı 53 bin 99 olduğunu açıklamıştı. Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'deki bir toplantıda yaptığı açıklamada, 53 bin 99 Suriyeli sığınmacının Türkiye vatandaşlığını kazandığını ve bu kişilerin 31 Mart 2019'daki yerel seçimlerde oy kullanma hakkına sahip olacaklarını belirtti.