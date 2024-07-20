Marmara'daki 4.1'lik depremin ardından Naci Görür'den açıklama

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Marmara'daki 4.1'lik depremin ardından Naci Görür'den açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Marmara Denizi'nin Balıkesir bölgesinde yerel saat ile 22.26'da 4.1 şiddetinde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Deprem, çevre şehirlerde de hissedildi.

Türkiye'nin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Marmara Denizi kıyılarında yerel saat ile 22:26'da 4.1 şiddetinde bir depremin kaydedildiğini bildirdi. Depremin odak derinliği, 7.18 kilometre olarak ölçüldü.

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NACİ GÖRÜR: "ENDİŞE ETMİYORUZ"

Depremin ardından X hesabından paylaşım yapan Prof. Dr. Naci Görür şu ifadeleri kullandı:

"Tekirdağ - Güzelkoy açıklarında 4,4’luk deprem oldu. Deprem Tekirdağ Fay Zonunda. Bu zonun 1912 Şarköy Depremi'nde kırıldığını düşünüyoruz. Burada zaman zaman büyüklüğü 4,0’lere çıkan ve gaz çıkışlarına bağlı depremlerin olduğunu da biliyoruz. Bu açıdan çok endişe etmiyoruz."

VALİ: "OLUMSUZ BİR DURUM YOK"

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "AFAD ve ilgili kurumlarımızın saha taramaları ile 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbarlarda an itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

AFAD'IN PAYLAŞIMI

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