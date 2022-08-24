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“Hırsız var” kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Adana’da evine hırsız girdiği iddiasıyla “hırsız var” diye bağıran kişi, aynı binada oturduğu şahısla tartıştıktan sonra öldürüldü: "Sokakta bağırmaya başladı, rahatsız oldum."

Haber Giriş: 24 Ağustos 2022 Çarşamba - 10:15
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Adana’da bir kişi tartıştığı komşusu tarafından öldürüldü

“Hırsız var” kavgası kanlı bitti: 1 ölü
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Edinilen bilgiye göre, olay, 22 Ağustos günü saat 07.30 sıralarında Seyhan ilçesi Sarıyakup Mahallesi’nde meydana geldi. 

Sokağa çıkan Yılmaz Sucu (55), iddiaya göre, “Evime hırsız girdi. 

Hırsız var” diye bağırmaya başladı. 

Bunun üzerine aynı sokaktaki 3 katlı binanın zemin katında yalnız yaşayan Mehmet Gençler (69), Sucu’ya tepki gösterince ikili arasında tartışma çıktı. 

Tartışmanın ardından olayın yaşandığı yerin yaklaşık 100 metre uzağındaki çay ocağına giden Sucu, burada arkadaşlarıyla sohbet etmeye başladı. 

Evindeki ruhsatsız tabancayı alan Gençler, tartıştığı Sucu’nun yanına yaklaşıp, 2 el ateş etti. 

Göğsüne ve koluna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Sucu, oturduğu tabureden yere düştü.

Olayın ardından kaçan ve havaya ateş açan Gençler, bu kez yolda daha önceden tartıştığı ancak olayla ilgisi olmayan İbrahim Güven ile karşılaştı. 

Gençler, silahtaki mermilerin bittiğini fark edince bu kez tabancanın kabzasıyla saldırdı. 

Güven'i başından yaralayan Gençler, kendisini evine kapattı. 

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 

Ağır yaralanan Sucu, ambulansla kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan müdahalelere karşın kurtarılamadı. 

Polisin operasyonuyla gözaltına alınan Gençler, emniyete götürüldü.

Gençler, ifadesinde, “Sokakta bağırmaya başladı, rahatsız oldum. 

Dışarı çıktığımda bana küfretti. 

Ben de tabancayla vurdum” dedi. 

Adliyeye sevk edilen Gençler, sağlık kontrolünün ardından gazetecilere, “Ne cinayeti? Benim hiçbir şeyden haberim yok. 

Bana ne öldüyse. 

Hak eden ölmüştür” dedi. 

Gençler, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

(İHA)

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