Adana'da bir yolcu, kapısı açık seyreden otobüsten düştü

Adana'da meydana gelen olayda, özel halk otobüsünde yaşanan bir kaza sonucu kadın yolcu ağır yaralandı. Kapısı açık bir şekilde hareket eden otobüste oturduğu yerden kart basmak amacıyla kalkan talihsiz kadın, dengesini kaybederek açık kapıdan yola düştü.

Yaşanan panik anları, otobüsün araç içi kamerasına anbean yansıdı. Hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin devam ettiği belirtilirken, ailesinin otobüs şoföründen şikayetçi olduğu bildirildi. Ailenin şikayeti üzerine otobüs şoförü, polisler tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili ise soruşturma başlatıldı.