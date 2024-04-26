Adana'da bir yolcu, kapısı açık seyreden otobüsten düştü

Kaynak: Haber Merkezi
Adana'da bir yolcu, kapısı açık seyreden otobüsten düştü
Otobüse binen kadın yolcu, kart basmak için oturduğu yerden kalktığı sırada dengesini kaybederek otobüsün açık kapısından aşağı yuvarlandı.

Adana'da meydana gelen olayda, özel halk otobüsünde yaşanan bir kaza sonucu kadın yolcu ağır yaralandı. Kapısı açık bir şekilde hareket eden otobüste oturduğu yerden kart basmak amacıyla kalkan talihsiz kadın, dengesini kaybederek açık kapıdan yola düştü.

Yaşanan panik anları, otobüsün araç içi kamerasına anbean yansıdı. Hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin devam ettiği belirtilirken, ailesinin otobüs şoföründen şikayetçi olduğu bildirildi. Ailenin şikayeti üzerine otobüs şoförü, polisler tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili ise soruşturma başlatıldı.

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