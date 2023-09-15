Adana’da çalıntı otomobil kovalamacası. Polise ateş açtılar

Adana’da polisin dur ihtarına uymayan ve ateş açan çalıntı otomobil şüphelileri, kısa süren bir kovalamacanın ardından yakalandı.

KAYNAK: İHA
Adana’da çalıntı otomobil kovalamacası. Polise ateş açtılar

Polise ateş açtılar

İHA'nın haberine göre; Olay, Adana’nın Çukurova ilçesinde meydana geldi. Hakkında çalıntı ihbarı bulunan 34 PEH 48 plakalı lüks otomobili trafikte fark eden polis ekipleri, aracın içindeki şahıslara ‘dur’ ihtarında bulundu. Ancak şüpheliler ihtara uymayarak polislere tabancayla ateş açtı.

Şüpheliler yakalandı

Polis ekipleri de karşılık vererek şüphelilerin peşine düştü. Güzelyalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde yaklaşık 1 kilometre süren kovalamacanın sonunda şüpheliler kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezine götürüldü.

Soruşturma devam ediyor

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. Çalıntı otomobilin sahibine teslim edileceği öğrenildi.

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