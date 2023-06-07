Adana’da deprem

Kandilli Rasathanesi’nin sosyal medya adresinden yapılan açıklamaya göre, Adana’nın Saimbeyli İlçesinde saat 13.30 sıralarında 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin 5.0 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.
Adana’nın Saimbeyli İlçesi'nde 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi…
Kandilli Rasathanesi’nin sosyal medya adresinden yapılan açıklamaya göre, Adana’nın Saimbeyli İlçesinde saat 13.30 sıralarında 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin 5.0 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.