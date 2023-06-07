Adana’da deprem

Kandilli Rasathanesi’nin sosyal medya adresinden yapılan açıklamaya göre, Adana’nın Saimbeyli İlçesinde saat 13.30 sıralarında 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin 5.0 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.