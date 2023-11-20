Adana'da durdurulan bir otomobilde 6 bin adet uyuşturucu ele geçirildi

Pozantı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 26 DB 482 plakalı bir otomobil durduruldu.

Otomobildeki A.U. ve A.T. isimli şahıslar üzerinde yapılan aramalarda sonucu A.U isimli şahsın üzerinde 21,8 gram taş kokain ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcılığından alınan talimatlar doğrultusunda otomobil içerisinde yapılan aramada bagajda bulunan bavul içerisinde toplam 6 bin 90 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından A.U. ve A.T. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Şahıslar emniyetteki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.