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Korkunç cinayette detaylar ortaya çıktı! Eşini öldürmeden bakın ne yapmış…

Adana’da kendisini aldattığını düşündüğü eşi Sultan Sarıboğa’yı (40), boğazını keserek öldüren Kasım Sarıboğa (42), yakalanıp, tutuklandı. Şüphelinin, cinayetten saatler önce 2 çocuğunu kuzenine bıraktığı, diğer çocuğunun ise okulda olduğu ortaya çıktı.

Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma - 10:22
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Adana’da eşi Sultan Sarıboğa’yı boğazını keserek öldüren Kasım Sarıboğa cinayetten önce çocuklarını kuzenine bırakmış

Korkunç cinayette detaylar ortaya çıktı! Eşini öldürmeden bakın ne yapmış…
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Olay, 22 Mart günü saat 13.30 sıralarında Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi’ndeki 2 katlı evin, zemin katında meydana geldi. Kasım Sarıboğa, kendisini aldattığını düşündüğü 3 çocuk annesi eşi Sultan Sarıboğa ile tartıştı. Tartışma sırasında Kasım Sarıboğa, mutfaktan aldığı bıçakla eşinin boğazını kesti. Kadın kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise motosikletine binip kaçtı. Sürünerek kapıyı açan Sultan Sarıboğa, komşularından yardım istedi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Sultan Sarıboğa, kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Kasım Sarıboğa’nın, cinayetten saatler önce 2 çocuğunu kuzeninin yanına bıraktığı, diğer çocuğunun ise bu sırada okulda olduğu ortaya çıktı. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüpheliyi olay yerine yakın bir sokakta yakaladı.

Emniyete götürülen Kasım Sarıboğa, ifadesinde eşinin kendisini aldattığını, bu konuyu konuşmak istediğini, ancak tartışma çıktığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kasım Sarıboğa, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsisi tamamlanan Sultan Sarıboğa’nın cenazesi, yakınları tarafından alınarak Mardin’de toprağa verildi.

(Kaynak: DHA)

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