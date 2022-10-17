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Odunlukta çıkan yangın korkuttu

Adana’da 3 katlı bir evin odunluk kısmında elektrik kontağından dolayı yangın çıktı. Ekipler yangını evlere sıçramadan söndürdü.

Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi - 09:18
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Adana’da evin odunluğunda yangın çıktı

Odunlukta çıkan yangın korkuttu
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Adana’da bir evin odunluğunda çıkan yangın korkulu anlar yaşattı. İtfaiye ekibi yangını evlere sıçramadan söndürdü.

Edinilen bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yamaçlı Mahallesi'nde, 3 katlı bir evin odunluk kısmında elektrik kontağından dolayı yangın çıktı.

Yangın kısa sürede büyürken, vatandaşlar itfaiyeyi aradı. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler paniğe neden olan odunluktaki yangına müdahale etti. Ekipler yangını evlere sıçramadan söndürdü.


(Kaynak: İHA)

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