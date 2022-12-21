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Kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

Adana’da kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 14:50
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Adana’da kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

Kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı
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İHA’nın haberine göre, Adana’nın İmamoğlu ilçesinde jandarma ekipleri, kaçak kazı yapan 3 kişiyi suçüstü yakaladı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Hacıhasanlı Mahallesi'nde devriye faaliyeti esnasında bazı şahısların arazide kaçak kazı yaptıklarını tespit etti.

Şüphelileri suçüstü yakalayan ekipler, yaptıkları kontrolde şahısların 2 metre çapında, 2 metre derinliğinde bir çukur kazdıklarını belirledi.

Kazıda kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirilirken, 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

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