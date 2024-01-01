Adana'da kaçak silah üretimi operasyonunda 5 kişi yakalandı

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız silah ticaretine karşı çalışmalarını sürdürüyor.
Çalışmalar neticesinde Yüreğir ilçesinde belirlenen 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
Baskın yapılan evlerde yapılan aramalarda ise 8 ruhsatsız tabanca, 90 şarjör, 88 mermi ve tabanca yapımında kullanılan, 3 sürgü, 115 ağzı açık namlu, 117 kapalı namlu, 29 icra yayı, 80 namlu birleştirme takımı, 25 tabanca aparatı ele geçirildi.