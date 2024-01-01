Adana'da kaçak silah üretimi operasyonunda 5 kişi yakalandı

Kaynak: İHA
Adana'da kaçak silah üretimi operasyonunda 5 kişi yakalandı
Adana'da iki eve düzenlenen operasyonda 8 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda tabanca yapımında kullanılan parça ele geçirilirken 5 kişi de gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız silah ticaretine karşı çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar neticesinde Yüreğir ilçesinde belirlenen 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Baskın yapılan evlerde yapılan aramalarda ise 8 ruhsatsız tabanca, 90 şarjör, 88 mermi ve tabanca yapımında kullanılan, 3 sürgü, 115 ağzı açık namlu, 117 kapalı namlu, 29 icra yayı, 80 namlu birleştirme takımı, 25 tabanca aparatı ele geçirildi.

Son Haberler
İstanbul için Erdoğan'ın masasındaki isim sızdı. AKP kulislerinde herkes bu ismi konuşuyor Gündem
İstanbul için Erdoğan'ın masasındaki isim sızdı. AKP kulislerinde herkes bu ismi konuşuyor
Altay borca battı. Bakanlık köklü kulübü dava etti Spor
Altay borca battı. Bakanlık köklü kulübü dava etti
Ebru Gündeş ve Kerem Alışık O Ses Türkiye'ye damga vurdu Magazin
Ebru Gündeş ve Kerem Alışık O Ses Türkiye'ye damga vurdu
Yılbaşında Kapadokya’da doluluk oranı yüzde 90’ı aştı Gündem
Yılbaşında Kapadokya’da doluluk oranı yüzde 90’ı aştı
Rusya'dan yeni yıl gecesi Ukrayna'ya 90 İHA ile saldırı Dünya
Rusya'dan yeni yıl gecesi Ukrayna'ya 90 İHA ile saldırı
Cep telefonu faturaları cep yakacak. Dev zam geldi Ekonomi
Cep telefonu faturaları cep yakacak. Dev zam geldi
MİT'ten Suriye'de operasyon: Sözde Sorumlusu Abdullah El Cündi yakalandı Gündem
MİT'ten Suriye'de operasyon: Sözde Sorumlusu Abdullah El Cündi yakalandı