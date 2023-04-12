Kadınlar çocuklarla ev basıp taş ve sopalarla camları kırdı

İHA'nın haberine göre, Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nde 10 Nisan günü meydana geldi. İddiaya göre, Vahide Kükrek’in (50) evine iki kızını gelin verdiği ve bir kızlarını gelin aldığı akrabalarından bir grup kadın, çocuklarla baskın yaptı. Eve gelen kadın ve çocuklar taş ve sopalarla camları kırdı. Gözü dönen kadınlar güvenlik kamerasını bile kırmaya çalıştı. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olayda çok korktuğunu ve polise giderek şikayetçi olduğunu belirten Vahide Kükrek, “Bize saldırınlar akrabamız oluyor. Gelmişler taşlarla, sopalarla her yeri kırmışlar. Bu sırada oğlum evdeydi o da kapıyı kilitlemiş de kurtulmuş. Ben şimdi çok korkuyorum” dedi.

Kükrek yaşanan husumetin nedenini ise şu sözlerle anlattı: “Uzun süre önce İde isimli kızımı akrabam olan Halil Kükrek ile evlendirdim. Ancak bundan 3 ay önce Halil Kükrek’in ailesi kızımı kovdu. Ben de kızıma sahip çıkarak evime aldım. Kocası bir süre sonra karısının eve dönmesini istedi. Kızım da dönmeyip boşanma kararı alınca damadım intihar etti. Damadımın ailesi bu intihardan bizi sorumlu tuttuğu için evimize saldırıyor. Bizim hiç alakamız yok. Artık can güvenliğimiz yok. Ne yapacağımızı bilmiyoruz.”