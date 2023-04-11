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  • Suriyeliler başka Suriyelilere ait bir dükkanı bastı. Kavgayı ayırması için Türkler polis çağırdı

Suriyeliler başka Suriyelilere ait bir dükkanı bastı. Kavgayı ayırması için Türkler polis çağırdı

Suriyeli sığınmacılar arasında bilinmeyen bir sebepten ötürü kavga çıktı. Kavgayı ayırması için ise Türk vatandaşlar polisi aradı.

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 15:25
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Suriyeliler başka Suriyelilere ait bir dükkanı bastı

Suriyeliler başka Suriyelilere ait bir dükkanı bastı. Kavgayı ayırması için Türkler polis çağırdı
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Editör: Ayşe Memiş

Sığınmacı ve kaçak sorunu Türkiye’nin sorunlarının arasında baş sıralarda geliyor. Her gün sınırlardan gelen görüntüler ya da sığınmacıların karıştığı olayların görüntüleri sosyal medyada paylaşılıyor.

Gündem yaratan yeni bir video ise İzmir’den paylaşıldı. İzmir'in Buca ilçesi Göksu mahallesinde Suriyeli iki grup nedeni bilinmeyen sebepten kavga etti.

Yaşanan kavganın üzerine Suriyeli gruptan biri araba ve motorlarla birlikte diğerinin dükkanını bastı.

Suriyeli sığınmacıların görüntüleri bir vatandaşın cep telefonuna yansırken Türk vatandaşlar, Suriyeli grubun kavgasını ayırması için polis çağırdı.

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