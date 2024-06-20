Adana'da orman yangını

Düzenleme: Kaynak: İHA
Adana'da orman yangını

Adana’nın Aladağ ilçesinde anız yakımı sonrası orman yangını başladı. Ekipler iki helikopter, iki uçakla yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Aladağ ilçesine bağlı Pos Mahallesi Kökez mevkisinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler anız yaktı.

Kısa sürede anız yangını ormana sıçradı.

Vatandaşların orman yangınını bildirmesi üzerine Orman Bölge Müdürlüğü Feke Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler yangına havadan ve karadan müdahale başlattı.

Yangını söndürmek için iki uçak ve iki helikopter havadan müdahale ederken, karadan ise onlarca işçi ve arazöz ile çalışma devam ediyor.

Jandarma ekipleri ise anızı yakan kişileri belirlemek için çalışma başlattı.

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