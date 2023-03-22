22 Mart 2023 Çarşamba
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Bir ilde pide 7.5 TL’ye satılacak. Halk ekmek büfelerinden alınabilecek

Bir ilde pide 7.5 TL’ye satılacak. Halk ekmek büfelerinden alınabilecek

Düzce’de halk ekmek büfelerinde 300 gram pide 7,5 TL’ye satılacak.

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 15:22
Takip Et

Bir ilde pide 7.5 TL’ye satılacak. Halk ekmek büfelerinden alınabilecek

Bir ilde pide 7.5 TL’ye satılacak. Halk ekmek büfelerinden alınabilecek
+
Aa
-

İHA
Düzce Belediyesi sosyal belediyecilik faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz Eylül ayında vatandaşları ucuz ekmek ile buluşturan Düzce Belediyesi Halk Ekmek Büfeleri Ramazan ayı boyunca pide satışı da yapacak.

300 gram pidenin 7,5 TL’den satışa sunulacağı büfeler 5 farklı noktada vatandaşlara hizmet verecek. Ramazan ayında çalışma saatleri güncellenen ve 08:00-11:00 ile 16:00-19:00 saatleri arasında açık olacak büfelerden belirtilen saatler içinde alışveriş yapılabilecek.


Pide satışı yapılacak Halk Ekmek Büfeleri; Camikebir Mahallesi, Hamidiye Mahallesi, Aziziye Mahallesi, Bahçeşehir Güzelbahçe Mahallesi ve Konuralp Şehit Murak Demir Mahallesi’nde bulunan noktalar olacak.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Pakistan'da 7.7 büyüklüğünde deprem
1
﻿Pakistan'da 7.7 büyüklüğünde deprem
﻿Pakistan'da 7.7 büyüklüğünde deprem
﻿Yerli otomobilde çok büyük hata. TOGG Fransız patentli çıktı
2
﻿Yerli otomobilde çok büyük hata. TOGG Fransız patentli çıktı
﻿Yerli otomobilde çok büyük hata. TOGG Fransız patentli çıktı
﻿Trabzonspor efsanesi Ünal Karaman siyasete atıldı
3
﻿Trabzonspor efsanesi Ünal Karaman siyasete atıldı
﻿Trabzonspor efsanesi Ünal Karaman siyasete atıldı
﻿Seçime sayılı günler kala Türkiye'nin ünlü bankası satıldı
4
﻿Seçime sayılı günler kala Türkiye'nin ünlü bankası satıldı
﻿Seçime sayılı günler kala Türkiye'nin ünlü bankası satıldı
﻿Bu araç piyasanın altını üstüne getirebilir. Renault'tan 2. el araç fiyatına sıfır otomobil
5
﻿Bu araç piyasanın altını üstüne getirebilir. Renault'tan 2. el araç fiyatına sıfır otomobil
﻿Bu araç piyasanın altını üstüne getirebilir. Renault'tan 2. el araç fiyatına sıfır otomobil
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı'nı köşeye sıkıştırdı. Kızılay'ın maden suyu üretim tesisinin halini paylaştı
6
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı'nı köşeye sıkıştırdı. Kızılay'ın maden suyu üretim tesisinin halini paylaştı
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı'nı köşeye sıkıştırdı. Kızılay'ın maden suyu üretim tesisinin halini paylaştı
﻿Son seçim anketi açıklandı. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında fark açıldı
7
﻿Son seçim anketi açıklandı. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında fark açıldı
﻿Son seçim anketi açıklandı. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında fark açıldı
﻿Malatya'da depremlerde yıkılan binalara ilişkin tutuklu sayısı 41'e yükseldi
﻿Malatya'da depremlerde yıkılan binalara ilişkin tutuklu sayısı 41'e yükseldi
﻿Malatya'da depremlerde yıkılan binalara ilişkin tutuklu sayısı 41'e yükseldi
﻿Mesut Özil futbolu bıraktı
﻿Mesut Özil futbolu bıraktı
﻿Mesut Özil futbolu bıraktı
﻿Borsa günün ilk yarısında yükseldi
﻿Borsa günün ilk yarısında yükseldi
﻿Borsa günün ilk yarısında yükseldi
﻿Batuhan'ın Benim Stilim yarışmacısı Aleyna Eroğlu'na şiddet uyguladığı iddiası ortalığı karıştırdı
﻿Batuhan'ın Benim Stilim yarışmacısı Aleyna Eroğlu'na şiddet uyguladığı iddiası ortalığı karıştırdı
﻿Batuhan'ın Benim Stilim yarışmacısı Aleyna Eroğlu'na şiddet uyguladığı iddiası ortalığı karıştırdı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.