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Profesör söyledi hasta çocuklar eşlik etti

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi müzikle ilgilenen Birim Sorumlusu Prof. Dr. G. Begül Küpeli’nin şarkılarıyla etkinlikte çocuklarla birlikte şarkı söylemesi takdir topladı.

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 11:16
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Adana'da profesör söyledi hasta çocuklar eşlik etti

Profesör söyledi hasta çocuklar eşlik etti
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İHA’nın haberine göre; Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hemotoloji-Onkoloji Bölümü, hastalar ve aileler, müzikli etkinlikte bir araya geldi. Etkinlikte İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. G. Begül Küpeli, gitar ve çello eşliğinde şarkılar söyledi.

Etkinlikte, müzik öğretmeni Ceyhun Erkuş çello, Hemşire Ersin Arslan gitar çaldı, İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. G. Begül Küpeli şarkı söyledi.

Kısa süre önce duvarları resimlerle süslenen koridorda düzenlenen etkinlikte, Hastanenin Başhekimi Prof. Dr. Süleyman Çetinkünar, Başhekim Yardımcıları Uzm. Dr. Nurşah Keskin ve Uzm. Dr. Kübra İrday, doktorlar, idari yöneticiler, hemşireler ve çalışanlar ile hastalar ve çocuklar şarkılara eşlik etti.

Etkinlikte daha sonra birlikte pasta kesildi. Başhekim Prof. Dr. Süleyman Çetinkünar, bölümde tedavi gören çocuklar ve ailelerini zaman zaman benzer programlarda buluşturduklarını, müzikle ilgilenen Birim Sorumlusu Prof. Dr. G. Begül Küpeli’nin şarkılarıyla etkinlikte şarkı söylemesinden mutlu olduklarını ifade etti.


 

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