Yaşlanmayı geciktiren besinler. Profesör açıkladı

İç Hastalıkları Uzmanı ve Fitoterapist Prof. Dr. M. Hakan Terekeci, hastalıklardan korunmak, zinde bir beden ve biliş gücüne sahip olmak için yiyip, içtiğimiz gıdalara dikkat etmemiz gerektiğini belirterek beslenme düzenin mutlaka yer alması gereken gıdaları sıralaması dikkat çekti.

Yaşam alışkanlıklarınızın yaşlanma hızınıza etkisi olduğu bilinirken, genetiğiniz kadar beslenmeden uykuya kadar da yaşlanmayı geciktirdiği bildirildi. Bu nedenle uzmanlar her daim dengeli beslenme, yeterli su tüketimi, düzenli egzersiz, kaliteli uyku ve stresten uzak bir yaşamın sağlıklı yaş almak için göz ardı edilmemesi gereken kriterler olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. M. Hakan Terekeci, sağlıklı yaşlanmanın en etkili yollarından birinin dengeli beslenme olduğu konusunda uyararak şu sözleri söyledi:

‘’Özellikle bazı gıdaları düzenli tüketmek bir yandan bağışıklığınızı güçlendirirken bir yandan da anti-aging etkisiyle yaşlanma hızınızı frenler‘’

İŞTE YAŞLANMAYI GECİKTİREN O BESİNLER…

-Ceviz ve keten tohumunu mutfağınızdan eksik etmeyin

- Paça, işkembe ve balık çorbası ile gençleşin

-Adaçayı ve biberiye ile demans riskinizi azaltın

- Zerdeçal ile bağışıklığınızı güçlendirin

- Hayvansal gıdaları mutlaka tüketin

- Peynir, kuru meyve ve kuru baklagiller ile hem kemiklerinizi hem de kalbinizi koruyun

- Elinizin altındaki magnezyumu ilaçlarda aramayın

-Ginseng ile stresinizi hafifletin

- Ara öğünlerinizi kuruyemişle destekleyin