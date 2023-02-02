2 Şubat 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Suriyeli iki ayrı grup pazar yerini savaş alanına çevirdi

Suriyeli iki ayrı grup pazar yerini savaş alanına çevirdi

Adana’nın Kozan ilçesinde pazar yerinde yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan sopalı kavgaya karışan 4 kişi gözaltına alındı. Suriyeliler birlerine sopalarla acımasızca birbirlerine vurdular

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 10:46
Takip Et

Adana'da Suriyeli iki ayrı grup pazar yerini savaş alanına çevirdi

Suriyeli iki ayrı grup pazar yerini savaş alanına çevirdi
+
Aa
-

Kozan’da Suriye uyruklu bir tarım işçileri, birkaç ay önce tarlada çalışırken kavga etti. Taraflar, dün saat 17.00 sıralarında semt pazarında karşılaşınca tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, sopalı kavgaya dönüştü. Çevredekiler araya girip, tarafları ayırdı. Kavga, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kavgaya karışan kişilerin Muyed El Sahuri (28), Murat Sahuri (25), Muhammed El Huseyin (20) ve Beşşar El Ali (23) olduğunu tespit etti. Arbede sırasında yaralandıkları belirlenen şüpheliler, polis ekipleri tarafından Kozan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Şüpheliler, ayakta yapılan müdahalelerinin ardından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿MHP'den istifa eden isim CHP'ye katıldı
1
﻿MHP'den istifa eden isim CHP'ye katıldı
﻿MHP'den istifa eden isim CHP'ye katıldı
﻿EYT'de son gelişme. Sosyal medyada isyan ederek duyurdu
2
﻿EYT'de son gelişme. Sosyal medyada isyan ederek duyurdu
﻿EYT'de son gelişme. Sosyal medyada isyan ederek duyurdu
﻿Motorine bu gece olanlar olacak
3
﻿Motorine bu gece olanlar olacak
﻿Motorine bu gece olanlar olacak
﻿Canlı yayında tırnak kesti. CNN Türk’te mide bulundıran anlar
4
﻿Canlı yayında tırnak kesti. CNN Türk’te mide bulundıran anlar
﻿Canlı yayında tırnak kesti. CNN Türk’te mide bulundıran anlar
﻿Simge Sağın Miami'den Türkiye'ye ne getirdiğini açıkladı
5
﻿Simge Sağın Miami'den Türkiye'ye ne getirdiğini açıkladı
﻿Simge Sağın Miami'den Türkiye'ye ne getirdiğini açıkladı
﻿Şubat ayında para içinde yüzecek 3 burcu açıkladılar
6
﻿Şubat ayında para içinde yüzecek 3 burcu açıkladılar
﻿Şubat ayında para içinde yüzecek 3 burcu açıkladılar
﻿En zeki burç belli oldu. Astrologların araştırma sonuçları ortaya çıktı
7
﻿En zeki burç belli oldu. Astrologların araştırma sonuçları ortaya çıktı
﻿En zeki burç belli oldu. Astrologların araştırma sonuçları ortaya çıktı
﻿Anadolu Otoyolu'nda sis engeli! Mesafe 30 metreye düştü
﻿Anadolu Otoyolu'nda sis engeli! Mesafe 30 metreye düştü
﻿Anadolu Otoyolu'nda sis engeli! Mesafe 30 metreye düştü
﻿Hakkari kara gömüldü
﻿Hakkari kara gömüldü
﻿Hakkari kara gömüldü
﻿ Suriyeli iki ayrı grup pazar yerini savaş alanına çevirdi
﻿ Suriyeli iki ayrı grup pazar yerini savaş alanına çevirdi
﻿ Suriyeli iki ayrı grup pazar yerini savaş alanına çevirdi
﻿Yasak olan araç alt geçidini kullanan yaya otomobilin önüne düştü
﻿Yasak olan araç alt geçidini kullanan yaya otomobilin önüne düştü
﻿Yasak olan araç alt geçidini kullanan yaya otomobilin önüne düştü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.