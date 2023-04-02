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Uyuşturucu satan iki şüpheli tutuklandı

Adana’da düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde satışı yapan iki şüpheli yakalandı.

Haber Giriş: 2 Nisan 2023 Pazar - 10:20
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Adana’da uyuşturucu operasyonu

Uyuşturucu satan iki şüpheli tutuklandı
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İHA'nın haberine göre, Adana’da uyuşturucu temin edip sokak satıcılarına ulaştırdığı iddia edilen şüpheli ile onun evine gelen torbacı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesi Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine polisin yaptığı teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli Orhan A.'nın, uyuşturucu madde temin ettiği ve torbacılar aracılığıyla sattığı tespit edildi. Harekete geçen ekipler, evine düzenlenen operasyonda şüpheli Orhan A.'yı yakaladı. Adreste yapılan aramada 3 kilo 384 gram bonzai, 1,88 gram metamfetamin, 2 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, ekipler bölgede çalışmasını sürdürdü. Bir süre sonra gözaltına alınan şüphelinin evine gelen torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu madde satıcısı olduğu iddia edilen Servet D'de yakalandı. Şüpheli Servet D. emniyetteki ifadesinde Orhan A'nın kendisine borcu olduğunu, parasını almak için evine gittiğini ileri sürdü. Diğer şüpheli Orhan A. ise susma hakkını kullandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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