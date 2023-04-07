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Adana'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli kişi yakalandı.

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 12:08
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Adana'da uyuşturucu operasyonu

Adana'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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İHA'nın haberine göre, Adana'da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmada 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde İmamoğlu ve Karataş ilçelerinde uyuşturucu kullandığı tespit edilen iki şahsın ikametinde arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda 38 kök kenevir bitkisi, 3 gram sentetik kannobionnid, 11 adet uyuşturucu hap, 1ruhsatsız av tüfeği ve şarjörü, 3 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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