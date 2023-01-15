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Adana'da iki uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Adana’da düzenlenen operasyonda iki uyuşturucu şüphelisi yakalandı.

Haber Giriş: 15 Ocak 2023 Pazar - 10:31
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Adana'da uyuşturucu satıcıları yakalandı

Adana'da iki uyuşturucu satıcısı tutuklandı
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Adana’da sokakta uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler, merkez Seyhan ilçesine bağlı Uçak Mahallesi’nde baskın yaptıkları ilk adreste yaptıkları aramada, 186,98 gram metamfetamin, 12,35 gram bonzai, 6,71 gram kokain, 1,26 gram esrar, 1 adet uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Şüpheli Emin B. (26) gözaltına alındı. Aynı mahallede farklı bir adrese yapılan diğer baskında ise yapılan arama sonucu 280,69 gram bonzai ve 0,11 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli Semih Y. (23) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

 

(Kaynak: İHA)

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